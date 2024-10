Santander vai construir nova sede em Fortaleza com investimento de R$ 14 milhões

O Santander, que acaba de conquistar a folha de pagamentos da Prefeitura de Fortaleza, com mais de 65 mil clientes, iniciará, em breve, a construção de sua nova sede regional na capital cearense. O prédio ficará na Aldeota, onde hoje funciona uma agência Select do banco.

O investimento é de R$ 14 milhões, revela Ede Viani, Vice-presidente de varejo da companhia. O projeto deve ser concluído no terceiro trimestre de 2025.

Praça estratégica

A cidade de Fortaleza, que já era estratégica para o banco, tornou-se ainda mais relevante após o Santander vencer a licitação para gerir a folha do Município, que antes era de responsabilidade do Bradesco. Servidores municipais e aposentados começam a receber os salários pelo novo banco a partir de dezembro.

Neste período de transição, a empresa está atendendo os servidores no Shopping RioMar, no Papicu, em uma operação que conta com 170 pessoas.

"É a nossa segunda maior folha de prefeitura do Brasil (abaixo apenas do Rio de Janeiro). Isso deixa a cidade ainda mais no nosso radar", pontua o executivo.

O Santander também opera as folhas de companhias cearenses como Hapvida, Pague Menos e Grupo Edson Queiroz.

Legenda: Ede Viani é VP de varejo do Santander Brasil Foto: Thiago Gadelha/Diário do Nordeste

Viani destaca a amplitude de atuação do banco no Ceará, desde o microcrédito aos grandes clientes. "No Ceará, nós temos 340 mil clientes de microfinanciamento e R$ 830 milhões de crédito concedido. Isso faz a bancarização chegar à menor renda", destaca.

Como agendar e onde fazer o atendimento

Legenda: Estação de atendimento do Santander para servidores da Prefeitura, no Shopping Riomar Foto: Thiago Gadelha

Os atendimentos serão feitos por agendamento, neste link.

O período de atendimento vai até 13 de novembro, no shopping RioMar Fortaleza, no piso L2, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e no sábado, das 9h às 12h (exceto 12/10 e 02/11, ambos feriados nacionais).

No dia do atendimento, o servidor deve levar comprovante de residência, preferencialmente uma conta de luz (de até 60 dias), CPF e identidade ou CNH (ambos originais com cópia legível). O Santander também fará a atualização cadastral de todos os profissionais.