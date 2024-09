Servidores de Fortaleza começam a receber salário por novo banco em dezembro; saiba o que fazer

Novo gestor da folha de pagamentos da Prefeitura de Fortaleza, o Santander deu início ao atendimento de 65,8 mil servidores municipais e aposentados para abertura de contas e recebimentos dos salários a partir de dezembro.



Segundo o banco, os novos clientes serão isentos de tarifa mensal dos pacotes de conta corrente por 5 anos.

Como agendar e onde fazer o atendimento

Os atendimentos serão feitos por agendamento, neste link.

O período de atendimento vai de 23 de setembro a 13 de novembro, e será realizado no shopping RioMar Fortaleza, no piso L2, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, e no sábado, das 9h às 12h (exceto 12/10 e 02/11, ambos feriados nacionais).

No dia do atendimento, o servidor deve levar comprovante de residência, preferencialmente uma conta de luz (de até 60 dias), CPF e identidade ou CNH (ambos originais com cópia legível). O Santander também fará a atualização cadastral de todos os profissionais.

Licitação

O Santander venceu a licitação pela folha de pagamento da Prefeitura de Fortaleza, com uma proposta de R$ 160 milhões, substituindo o Bradesco.

