A Receita Federal paga, nesta sexta-feira (29), o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda. São R$ 16 bilhões a serem pagos para mais de oito milhões de contribuintes contemplados.

O total equivale a 40% das restituições previstas para este ano, sendo este o maior lote de restituição já pago pela Receita Federal. A consulta ao lote foi aberta na última sexta-feira (22).

Contribuintes que estiverem dentro do primeiro lote devem aguardar o recebimento da restituição, que deve ser feito ao longo desta sexta (29) "conforme o processamento de cada instituição financeira". A orientação é esperar até o fim do dia para verificar os depósitos.

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Quem recebe no primeiro lote?

Do total de R$ 16 bilhões, cerca de R$ 8,64 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal:

256.697 restituições para idosos acima de 80 anos;

2.256.975 restituições para idosos entre 60 e 79 anos;

222.100 restituições para pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;

1.054.789 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 4.959.431 restituições serão destinadas a contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram pelo recebimento via Pix.

Veja a previsão de pagamento de cada lote do IRPF:

1º lote : 29 de maio;

: 29 de maio; 2º lote : 30 de junho;

: 30 de junho; 3º lote : 31 de julho;

: 31 de julho; 4º lote: 31 de agosto.

A previsão da Receita Federal é que o próximo lote também contemple cerca de 9 milhões de contribuintes, com valores de restituições próximos a R$ 16 bilhões, totalizando assim 80% da estimativa de restituições a serem pagas este ano.