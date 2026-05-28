Estado decreta ponto facultativo na sexta-feira após feriado de Corpus Christi

O governador Elmano de Freitas decretará ponto facultativo para os servidores do Estado no dia 5 de junho, após o feriado de Corpus Christi, a ser celebrado na quinta (4).

Segundo o governador, “o decreto garante o funcionamento normal dos serviços essenciais, como Saúde e Segurança Pública, assegurando atendimento à população”.

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Em feriados com datas imprensadas, como terças e quintas, a medida tem sido tomada de forma recorrente pelo Governo do Estado para alongar as folgas dos servidores.