Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? entenda

O Corpus Christi, festa católica que celebra o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, ocorre sempre 60 dias depois da Páscoa, na segunda quinta-feira após o domingo de Pentecostes. Neste ano, a data cairá em 4 de junho.

Conforme o calendário nacional, no entanto, a data é considerada ponto facultativo. Apesar de não ser um feriado nacional, o dia é considerado feriado em muitas cidades brasileiras, a exempo de Fortaleza, de acordo com a lei municipal 8.796/2003.

Isso porque uma portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) dá autonomia aos estados e municípios para decidirem se o dia será um feriado ou um ponto facultativo.

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Feriados religiosos

Conforme a lei federal 9.093/1995, os municípios brasileiros podem declarar em normas municipais até quatro feriados religiosos, incluído a Sexta-Feira da Paixão.

Em Fortaleza, a lei municipal 8.796/2003 estabelece os seguintes:

Dia de São José - 19 de março

Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza - 15 de agosto

Sexta-feira Santa – data móvel

Corpus Christi – data móvel

Portanto, o dia de Corpus Christi é feriado na capital cearense, cabendo assim a cada município cearense definir o mesmo na legislação local.