Inscrições do Enem 2026 começam nesta segunda-feira (25); veja como fazer

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2026) começam nesta segunda-feira (25) e podem ser feitas até 5 de junho. Interessados devem se candidatar exclusivamente pela Página do Participante.

O prazo também vale para os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social. Já as provas serão aplicadas em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro.

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) incluíram novidades para a edição deste ano, como uma pré-inscrição automática para estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

O novo procedimento vai ser realizado a partir de base de dados enviada pelas redes de ensino ao MEC. Mesmo com o pré-preenchimento da inscrição, o estudante precisará:

confirmar os dados e a participação;

indicar o município onde deseja realizar as provas;

indicar a língua estrangeira escolhida; e

indicar se serão necessários recursos de acessibilidade.

Participantes isentos do pagamento da taxa de inscrição devem se inscrever normalmente. Já a taxa para não isentos segue sendo de R$ 85, podendo ser paga até 10 de junho por boleto gerado na Página do Participante, Pix, cartão de crédito ou débito em conta corrente ou poupança.

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Cronograma completo do Enem 2026

Inscrições: de 25 de maio a 5 de junho

de 25 de maio a 5 de junho Pagamento da taxa de inscrição: de 25 de maio a 10 de junho

de 25 de maio a 10 de junho Solicitação de tratamento por nome social: de 25 de maio a 5 de junho

de 25 de maio a 5 de junho Solicitação de atendimento especializado: de 25 de maio a 5 de junho

de 25 de maio a 5 de junho Resultado do atendimento especializado: 19 de junho

19 de junho Recurso do atendimento especializado: de 22 a 26 de junho

de 22 a 26 de junho Resultado do recurso: 3 de julho

3 de julho Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro

Ampliação de locais de aplicação

O MEC também divulgou como mudança na edição deste ano a ampliação dos locais de aplicação das provas. Cerca de 10 mil escolas receberão o exame por todo o Brasil.

80% dos concluintes da rede pública devem realizar as provas na escola em que estudam, uma medida que busca facilitar o acesso ao exame. O MEC informou estudar alternativas de apoio logístico para estudantes que precisarem realizar a prova em outro município.

Certificação de conclusão do ensino médio

Pelo Enem 2026, será possível obter certificação de conclusão do ensino médio para participantes maiores de 18 anos.

O participante interessado nesta finalidade deve indicá-la no ato da inscrição. Conforme o edital, podem pleitear Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Parcial de Proficiência pessoas com 18 anos completos até o primeiro dia de aplicação das provas e que não sejam concluintes ou egressas do ensino médio.

Atendimento social e nome social

Pessoas que precisem de atendimento especializado para a realização das provas precisam solicitá-lo na inscrição.

Podem demandar o atendimento participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, auditiva, intelectual e surdez, surdocegueira, dislexia, discalculia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista (TEA), gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e estudantes em classe hospitalar ou com outra condição específica.

Para estudantes travestis, transexuais ou transgêneros, o tratamento pelo nome social será automático de acordo com dados cadastrados na Receita Federal. Antes da inscrição, o MEC recomenda que a pessoa verifique o cadastro na Receita e, se preciso, o atualize.

Pé-de-Meia

Conforme a política federal do Pé-de-Meia, os beneficiados que concluírem o ensino médio neste ano e participarem dos dois dias de prova do Enem 2026 vão receber R$ 200.

O pagamento do incentivo precisa passar por confirmação da conclusão da etapa de ensino e será efetuado na mesma conta bancária utilizada para as demais parcelas do programa.