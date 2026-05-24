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Mãe de aluno dopado por colegas em escola de Fortaleza diz que filho sofreu bullying e estava frágil

Mistura perigosa de bebida e medicamento foi oferecida sob promessa de "esquecer de problemas"

Escrito por
Alexia Vieira alexia.vieira@svm.com.br
Ceará
Copo com líquido transparente em um fundo laranja. Ao lado do copo, algumas pílulas de remédio espalhadas
Legenda: Mistura de álcool e remédios dada por colega de classe deixou adolescente inconsciente.
Foto: Freepik.

O adolescente de 15 anos que foi internado depois de tomar uma mistura nociva de bebida alcoólica e medicamentos segue se recuperando na UTI de um hospital, na capital cearense. O incidente foi registrado em uma escola particular do bairro Papicu, em Fortaleza, na quinta-feira (21), quando um colega de sala do menino ofereceu o preparado. 

A mãe da vítima contou ao Diário do Nordeste que o líquido foi ofertado por outro estudante com uma promessa de “desestressar” o filho, que estava passando por um processo de exclusão e bullying na escola.

Após quase 48 horas desacordado no hospital, o menino pôde contar a própria versão para a família. A mãe e o adolescente não serão identificados para preservar a identidade do menor de idade.

“Ele disse que o garoto estava dando para ele uma coisa para fazer ele se sentir bem, que ia fazer ele esquecer os problemas. Foi uma coisa direcionada para que ele tomasse, no intuito de, entre aspas, ajudá-lo nesse processo de bullying”, conta a mãe.

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Segundo ela, o filho começou a reclamar das interações com colegas de sala há algumas semanas. O menino foi apontado por colegas como “dedo-duro” injustamente, conforme a mãe, após a informação de que um grupo estaria usando vape na escola ter chegado à coordenação. 

“Ele dizia: ‘mãe, tá muito ruim no colégio. Os meninos deixaram de falar comigo, tá todo mundo me excluindo. Só as meninas que falam comigo, mas os meninos não falam, me muda de colégio, ninguém quer mais ser meu amigo’”, narra.

Na última semana, um dos garotos teria se aproximado da vítima e oferecido um remédio, afirmando que a substância ia ajudá-lo a lidar com o estresse e fazer com esquecesse que estava sendo ignorado pelos colegas. 

“Quando fui buscar ele no colégio, ele estava com uma fala estranha, arrastada. Eu perguntei o que ele tinha, mas ele disse que era sono”, disse. O filho só teria admitido que aceitou o remédio dias depois, quando já estava na UTI.

Na quinta-feira, o adolescente levou a mistura num frasco de vidro, prometendo que os efeitos seriam ainda melhores.

“Ele disse que o menino ficou insistindo, até que ele resolveu tomar. ‘Mas tu tem que tomar tudo, tem que ser a dose toda porque senão não vai fazer efeito’. Ele não conseguiu tomar tudo, graças a Jesus ele não conseguiu tomar”, relata.

Aluno ficou desorientado e não reconheceu a mãe

Quando foi chamada na escola para buscar o filho porque ele estava com sinais de embriaguez, a mãe ficou surpresa. 

“Como assim? 8h15 da manhã? Eu não bebo, meu marido não bebe, a tolerância é zero para bebida lá em casa. Quando eu ia deixar ele nas festinhas dizia que não podia bebida, para não aceitar nada de ninguém. Como é que eu ia dizer um negócio desse na porta do colégio?”, conta.

“Quando eu chego no colégio para buscar ele, não é uma coisa de bebida apenas. Ele estava com aquele olhar distante. Quando você chamava ele respondia, mas desorientado, não me reconheceu, não conseguia andar sozinho. Eu falei pro meu marido pra ir pro hospital, não tava normal”, relata.

No hospital, os médicos informaram que provavelmente o adolescente tinha ingerido outras substâncias além do álcool. 

O pai do menino voltou ao colégio para tentar descobrir o que ocorreu. Foi quando colegas de sala entregaram um papel que teriam encontrado no lixo com uma lista de todos os remédios misturados.

Caso é investigado pela polícia

O caso está sendo apurado pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em nota, a pasta informou que a unidade especializada realiza a escuta de partes envolvidas para tentar elucidar o caso. 

“Se ele fez com a intenção de matar... , não sei. O fato está sendo tratado na delegacia como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). Não é uma acusação pessoal minha”, disse a mãe da vítima.

A reportagem procurou a SSPDS para saber qual tipo de ato infracional está sendo investigado, mas a Pasta informou que não podia repassar mais informações para não prejudicar a investigação.

Recuperação física e psicológica

Após o choque inicial, a família está focada na recuperação do menino. A mãe afirma que o adolescente já está saindo da cama, comendo e caminhando no corredor do hospital. 

Ele deve ficar internado até realizar uma ressonância e voltar a uma frequência cardíaca “aceitável” para interromper as medicações. 

“O que eu preciso fazer agora é dar o suporte psicológico para ele. Já chamei uma psicóloga que veio aqui no hospital, para fortalecer qualquer que seja essa questão que ele esteja passando”, disse.

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