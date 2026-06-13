13 de junho, Dia de Santo Antônio: confira a programação de missas e procissões em Fortaleza

Neste sábado (13), as paróquias da Arquidiocese de Fortaleza dedicadas a Santo Antônio encerram as atividades em homenagem ao venerável.

A programação de encerramento das celebrações ao "santo casamenteiro", como é conhecido na cultura popular, inclui momentos de oração, novenas, procissões e missas solenes.

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Confira os horários e locais das cerimônias que ocorrem nos bairros da capital cearense:

Paróquia Santo Antônio de Pádua (Maraponga)

Endereço: Rua Lourenço Pessoa, 760.

17h30: Procissão com saída da Capela Santa Edwiges (Rua Cabral Veras, 492, Mondubim) em direção à Matriz.

18h30: Celebração eucarística com presidência de Dom Gregório Paixão, OSB.

Paróquia Santo Antônio de Pádua (Granja Portugal)

Endereço: Rua Taquari, 2231.

19h: Missa Solene com presidência do Pe. Carlos André Pereira da Silva.

Paróquia Santo Antônio de Pádua (Jardim Iracema)

Endereço: Rua Alberto Ferreira, 230.

Horários: Celebração de missas às 8h e às 17h.

Paróquia Santo Antônio de Pádua (Planalto Pici)