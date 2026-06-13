13 de junho, Dia de Santo Antônio: confira a programação de missas e procissões em Fortaleza
Paróquias da Capital realizam celebrações de encerramento dos festejos do santo casamenteiro.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Neste sábado (13), as paróquias da Arquidiocese de Fortaleza dedicadas a Santo Antônio encerram as atividades em homenagem ao venerável.
A programação de encerramento das celebrações ao "santo casamenteiro", como é conhecido na cultura popular, inclui momentos de oração, novenas, procissões e missas solenes.
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Confira os horários e locais das cerimônias que ocorrem nos bairros da capital cearense:
Paróquia Santo Antônio de Pádua (Maraponga)
- Endereço: Rua Lourenço Pessoa, 760.
- 17h30: Procissão com saída da Capela Santa Edwiges (Rua Cabral Veras, 492, Mondubim) em direção à Matriz.
- 18h30: Celebração eucarística com presidência de Dom Gregório Paixão, OSB.
Paróquia Santo Antônio de Pádua (Granja Portugal)
- Endereço: Rua Taquari, 2231.
- 19h: Missa Solene com presidência do Pe. Carlos André Pereira da Silva.
Paróquia Santo Antônio de Pádua (Jardim Iracema)
- Endereço: Rua Alberto Ferreira, 230.
- Horários: Celebração de missas às 8h e às 17h.
Paróquia Santo Antônio de Pádua (Planalto Pici)
- Endereço: Rua 8 de junho, 120.
- 15h: Realização de Trezena e Adoração ao Santíssimo.
- 16h: Início da procissão.
- 17h: Missa presidida pelo Padre Edmilson de Freitas.
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