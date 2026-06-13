Bebês internados em hospital no CE ganham ensaio fotográfico inspirado na Copa do Mundo

Bebês internados na Unidade de Neonatologia da Santa Casa de Misericórdia de Sobral participaram, nessa sexta-feira (12), de um ensaio fotográfico temático inspirado na Copa do Mundo.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de humanização desenvolvidas para promover o acolhimento de pacientes recém-nascidos e seus familiares.

O ensaio utilizou acessórios como toucas e bandanas nas cores da seleção brasileira, além de um cenário decorado com elementos do futebol.

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De acordo com a unidade hospitalar, todos os materiais foram higienizados antes da utilização para garantir a segurança dos recém-nascidos.

Humanização no ambiente hospitalar

A coordenadora de Enfermagem da Neonatologia, Renides Brasil, explica que o hospital realiza atividades em datas comemorativas para tentar minimizar o impacto da internação para as famílias.

"Buscamos proporcionar um momento de descontração para as mães que, devido aos cuidados com os bebês, não podem estar em suas casas durante o período da Copa", afirma a coordenadora.

Legenda: Mães elogiaram ação promovida com seus bebês. Foto: Divulgação / Santa Casa de Sobral.

Repercussão entre os familiares

A atividade foi bem recebida pelas mães dos bebês internados. Raynara Santos da Silva, 21, mãe de um recém-nascido de 10 dias, aprovou a iniciativa. "Foi uma sensação ótima ver meu filho participar", relatou.

Raynara também pontuou o suporte recebido pela equipe hospitalar durante a internação.

Legenda: Todos os materiais foram higienizados antes da utilização. Foto: Divulgação / Santa Casa de Sobral.

Para Francisca Mariana do Nascimento, 22, mãe de um bebê de oito dias, a ação tem um valor simbólico. "Fiquei emocionada. Será importante ter esse registro para mostrar a ele no futuro", disse.