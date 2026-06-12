Hospital cearense transforma bebês em figurinhas da Copa para incentivar aleitamento.

O Hospital Regional Norte (HRN), unidade da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), em Sobral, promoveu, no Banco de Leite Humano, uma ação para incentivar aleitamento. Fotografias de recém-nascidos foram transformadas em figurinhas inspiradas nos tradicionais álbuns da Copa do Mundo.

“Antes da atividade de colagem das figurinhas, as mães participaram de um momento de relaxamento promovido pela equipe do Banco de Leite Humano. A iniciativa teve como objetivo proporcionar uma pausa na rotina intensa vivenciada por essas mulheres”, informou o HRN.

Foto: Divulgação / Hospital Regional Norte.

A coordenadora do Banco de Leite Humano do HRN, Raíra Bezerra, explicou que a proposta nasceu da necessidade de oferecer acolhimento e leveza às mães. Segundo ela, as fotografias transformadas em figurinhas ajudaram a dar visibilidade às histórias de força e superação vivenciadas diariamente pelas famílias.

“Sabemos que a internação neonatal é um período delicado, marcado por medos, incertezas e longas jornadas dentro do hospital. Por isso, buscamos ir além do apoio ao aleitamento materno, promovendo ações que fortaleçam emocionalmente essas mulheres e contribuam para o seu bem-estar”, ressaltou.

Veja também Ceará 100 dias desaparecida: irmã de Vitória Barreto faz apelo em rede social da polícia Ceará CE aplicou 45 mil vacinas da dengue do Butantan e não registrou reações graves Ceará Empresas que cobravam por acesso à praia em ‘área da Cofeco’ são multadas

Sobre o Banco de Leite Humano do HRN

“Além de fortalecer os vínculos entre mães e filhos, o aleitamento materno desempenha papel fundamental na recuperação e no desenvolvimento dos recém-nascidos internados”, informou o Hospital Regional Norte.

Foto: Divulgação / Hospital Regional Norte.

Rico em nutrientes, anticorpos e fatores de proteção, o leite humano contribui para a redução de infecções, favorece o crescimento saudável e auxilia na recuperação dos bebês prematuros e de alto risco.

O Banco de Leite Humano do Hospital Regional Norte atua na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, oferecendo assistência especializada às mães, orientações sobre amamentação, ordenha e armazenamento do leite humano, além de realizar a coleta, processamento e distribuição do leite doado para recém-nascidos que necessitam desse suporte nutricional.