100 dias desaparecida: irmã de Vitória Barreto faz apelo em rede social da polícia

Nesta sexta-feira (12), data que marca 100 dias desde o desaparecimento da psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, a família voltou a fazer um apelo público para que as buscas e a mobilização em torno do caso não sejam interrompidas.

Em vídeo divulgado pela Polícia de Essex, no Reino Unido, Marina Figueiredo Barreto, irmã da psicóloga, agradeceu o apoio recebido desde o início das buscas e pediu que a população continue colaborando para localizar Vitória.

Quero primeiramente agradecer a todo mundo que continua se esforçando para trazer ela de volta para casa. Seja fisicamente, através da comunidade, por meio de compartilhamentos nas redes sociais ou conversando com vizinhos e amigos. Muito obrigada por todo o esforço que vocês estão fazendo pela minha irmã Marina Figueiredo Barreto Irmã de Vitória Figueiredo Barreto

Durante o pronunciamento, Marina fez um pedido direcionado não apenas aos moradores de Essex, mas a pessoas de outras regiões do Reino Unido e da Europa.

Ela solicitou que sejam verificadas áreas pouco frequentadas de residências e propriedades, como sótãos, porões, garagens, anexos e imóveis de locação.

"Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com ela, por onde ela passou ou o que ocorreu. Mas existe qualquer possibilidade de nós encontrarmos ela. Venho pedir que sanemos toda e qualquer dúvida e que verifiquemos toda e qualquer possibilidade", declarou.

Linha do tempo do desaparecimento:

Janeiro de 2026 – A psicóloga cearense Vitória Barreto viaja para o exterior para participar de atividades acadêmicas e de um congresso no Marrocos.



e de um congresso no Marrocos. Final de fevereiro de 2026 – Vitória chega ao Reino Unido e passa alguns dias em Londres antes de seguir para a cidade costeira de Southend-on-Sea, no condado de Essex.



Vitória chega ao Reino Unido e passa alguns dias em Londres antes de seguir para a cidade costeira de Southend-on-Sea, no condado de Essex. 3 de março de 2026 – Familiares têm o último contato conhecido com Vitória. Neste mesmo dia, são registradas as últimas movimentações bancárias da psicóloga.



Familiares têm o último contato conhecido com Vitória. Neste mesmo dia, são registradas as últimas movimentações bancárias da psicóloga. 4 de março de 2026 – O desaparecimento é comunicado à Polícia de Essex. Imagens de câmeras de segurança mostram Vitória caminhando em Brightlingsea durante a madrugada.



O desaparecimento é comunicado à Polícia de Essex. Imagens de câmeras de segurança mostram Vitória caminhando em Brightlingsea durante a madrugada. Primeira semana de março – A Polícia de Essex inicia buscas terrestres e marítimas na região costeira, contando com apoio de equipes especializadas e voluntários.



A Polícia de Essex inicia buscas terrestres e marítimas na região costeira, contando com apoio de equipes especializadas e voluntários. 10 de março de 2026 – A bolsa de Vitória é localizada durante as operações de busca.



durante as operações de busca. 11 de março de 2026 – Novas imagens divulgadas pela polícia mostram a psicóloga utilizando uma embarcação na marina de Brightlingsea pouco antes do desaparecimento.



Novas imagens divulgadas pela polícia mostram a psicóloga pouco antes do desaparecimento. 12 de março de 2026 – I nvestigadores informam que um dos coletes salva-vidas da embarcação usada por Vitória não foi encontrado.



nvestigadores informam que um dos usada por Vitória não foi encontrado. 14 e 15 de março de 2026 – Equipes de busca localizam o notebook e a capa protetora da psicóloga . O celular, o passaporte e os cartões bancários continuam desaparecidos.



Equipes de busca . O celular, o passaporte e os cartões bancários continuam desaparecidos. Março e abril de 2026 – A Polícia de Essex amplia as buscas em áreas costeiras , rios, marinas e propriedades da região. Familiares viajam ao Reino Unido para acompanhar as investigações.



, rios, marinas e propriedades da região. Familiares viajam ao Reino Unido para acompanhar as investigações. 5 de maio de 2026 – No marco de dois meses do desaparecimento, a Polícia de Essex renova o apelo por informações e pede que moradores verifiquem anexos, garagens, galpões, porões e imóveis desocupados.



No marco de dois meses do desaparecimento, a Polícia de Essex renova o apelo por informações e pede que moradores verifiquem anexos, garagens, galpões, porões e imóveis desocupados. Maio e junho de 2026 – Campanhas nas redes sociais mantêm a mobilização em torno do caso, com apoio da comunidade brasileira no Reino Unido.



Campanhas nas redes sociais mantêm a mobilização em torno do caso, com apoio da comunidade brasileira no Reino Unido. 12 de junho de 2026 (100 dias de desaparecimento) – Marina Figueiredo Barreto, irmã de Vitória, divulga vídeo por meio da Polícia de Essex agradecendo o apoio recebido e pedindo que a população continue procurando pistas e verificando locais que possam ajudar a localizar a psicóloga.

Irmã pede para não esquecerem de Vitória

Em vídeo, em tom emocionado, a irmã reforçou que o desaparecimento não pode cair no esquecimento: "Esse é meu pedido como irmã, como família e como amiga. Por favor, continuem. Não esqueçam da Vitória".

Veja também Ceará Família de psicóloga cearense desaparecida na Inglaterra refaz trajeto de barco no mar Mundo 'Viram a Vitória?': Polícia da Inglaterra diz fazer 'tudo o que pode' para achar cearense

Vitória Barreto, de 30 anos, desapareceu no início de março após ser vista na região costeira de Brightlingsea, no condado de Essex. Desde então, uma ampla operação envolvendo a Polícia de Essex, familiares, voluntários e membros da comunidade brasileira vem sendo realizada na tentativa de localizar a psicóloga.

A mobilização nas redes sociais e as buscas em campo seguem sendo consideradas fundamentais para o avanço das investigações.