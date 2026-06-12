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100 dias desaparecida: irmã de Vitória Barreto faz apelo em rede social da polícia

Psicóloga cearense de 30 anos desapareceu no início de março.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Ceará
Montagem de fotos mostra uma selfie de Vitória à esquerda e ela entrando em um barco à direita.
Legenda: Vitória Figueiredo Barreto está desaparecida na Inglaterra.
Foto: Arquivo Pessoal e Divulgação/Polícia de Essex.

Nesta sexta-feira (12), data que marca 100 dias desde o desaparecimento da psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, a família voltou a fazer um apelo público para que as buscas e a mobilização em torno do caso não sejam interrompidas.

Em vídeo divulgado pela Polícia de Essex, no Reino Unido, Marina Figueiredo Barreto, irmã da psicóloga, agradeceu o apoio recebido desde o início das buscas e pediu que a população continue colaborando para localizar Vitória.

Quero primeiramente agradecer a todo mundo que continua se esforçando para trazer ela de volta para casa. Seja fisicamente, através da comunidade, por meio de compartilhamentos nas redes sociais ou conversando com vizinhos e amigos. Muito obrigada por todo o esforço que vocês estão fazendo pela minha irmã
Marina Figueiredo Barreto
Irmã de Vitória Figueiredo Barreto

Durante o pronunciamento, Marina fez um pedido direcionado não apenas aos moradores de Essex, mas a pessoas de outras regiões do Reino Unido e da Europa.

Ela solicitou que sejam verificadas áreas pouco frequentadas de residências e propriedades, como sótãos, porões, garagens, anexos e imóveis de locação.

"Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com ela, por onde ela passou ou o que ocorreu. Mas existe qualquer possibilidade de nós encontrarmos ela. Venho pedir que sanemos toda e qualquer dúvida e que verifiquemos toda e qualquer possibilidade", declarou.

Linha do tempo do desaparecimento:

  • Janeiro de 2026 – A psicóloga cearense Vitória Barreto viaja para o exterior para participar de atividades acadêmicas e de um congresso no Marrocos.
     
  • Final de fevereiro de 2026 – Vitória chega ao Reino Unido e passa alguns dias em Londres antes de seguir para a cidade costeira de Southend-on-Sea, no condado de Essex.
     
  • 3 de março de 2026 – Familiares têm o último contato conhecido com Vitória. Neste mesmo dia, são registradas as últimas movimentações bancárias da psicóloga.
     
  • 4 de março de 2026 – O desaparecimento é comunicado à Polícia de Essex. Imagens de câmeras de segurança mostram Vitória caminhando em Brightlingsea durante a madrugada.
     
  • Primeira semana de março – A Polícia de Essex inicia buscas terrestres e marítimas na região costeira, contando com apoio de equipes especializadas e voluntários.
     
  • 10 de março de 2026 – A bolsa de Vitória é localizada durante as operações de busca.
     
  • 11 de março de 2026 – Novas imagens divulgadas pela polícia mostram a psicóloga utilizando uma embarcação na marina de Brightlingsea pouco antes do desaparecimento.
     
  • 12 de março de 2026 – Investigadores informam que um dos coletes salva-vidas da embarcação usada por Vitória não foi encontrado.
     
  • 14 e 15 de março de 2026 – Equipes de busca localizam o notebook e a capa protetora da psicóloga. O celular, o passaporte e os cartões bancários continuam desaparecidos.
     
  • Março e abril de 2026 – A Polícia de Essex amplia as buscas em áreas costeiras, rios, marinas e propriedades da região. Familiares viajam ao Reino Unido para acompanhar as investigações.
     
  • 5 de maio de 2026 – No marco de dois meses do desaparecimento, a Polícia de Essex renova o apelo por informações e pede que moradores verifiquem anexos, garagens, galpões, porões e imóveis desocupados.
     
  • Maio e junho de 2026 – Campanhas nas redes sociais mantêm a mobilização em torno do caso, com apoio da comunidade brasileira no Reino Unido.
     
  • 12 de junho de 2026 (100 dias de desaparecimento) – Marina Figueiredo Barreto, irmã de Vitória, divulga vídeo por meio da Polícia de Essex agradecendo o apoio recebido e pedindo que a população continue procurando pistas e verificando locais que possam ajudar a localizar a psicóloga.

Irmã pede para não esquecerem de Vitória

Em vídeo, em tom emocionado, a irmã reforçou que o desaparecimento não pode cair no esquecimento: "Esse é meu pedido como irmã, como família e como amiga. Por favor, continuem. Não esqueçam da Vitória".

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Vitória Barreto, de 30 anos, desapareceu no início de março após ser vista na região costeira de Brightlingsea, no condado de Essex. Desde então, uma ampla operação envolvendo a Polícia de Essex, familiares, voluntários e membros da comunidade brasileira vem sendo realizada na tentativa de localizar a psicóloga.

A mobilização nas redes sociais e as buscas em campo seguem sendo consideradas fundamentais para o avanço das investigações.

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