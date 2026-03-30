Família de cearense desaparecida no Reino Unido faz vaquinha para custear gastos por novas buscas

A família da psicóloga cearense desaparecida no Reino Unido, Vitória Figueiredo Barreto, abriu uma campanha para custear os gastos em solo britânico enquanto as buscas continuarem.

Em um vídeo, publicado por uma agência brasileira nas redes sociais no último domingo (29), a mãe de Vitória, Gleyz Barreto, falou sobre a hospedagem e alimentação, além da necessidade de esforços para contratação de profissionais com o objetivo de encontrar a filha.

"Nossa moeda é bem desvalorizada em relação a daqui. Então, isso nos pegou de surpresa também, o que torna tudo ainda mais difícil", ponderou ela no apelo.

A "vaquinha" foi divulgada, inicialmente, no perfil de uma empresa especializada em auxiliar brasileiros com vistos no Reino Unido. Segundo a agência London Help4U, a campanha visa atingir o máximo de pessoas sensibilizadas pelo caso.

Veja abaixo:

"Hoje, nós somos mais de 300 mil brasileiros aqui no Reino Unido. Se cada um conseguir contribuir com apenas uma libra, a gente consegue dar um suporte real para essa família", explicou Francine Mendonça, criadora da agência, no Instagram.

Vitória está desaparecida desde o último dia 3 de março, dia em que deixou as dependências da Universidade de Essex e entrou em um ônibus rumo a Brightlingsea. Na ocasião, ela estava acompanhada da amiga, a professora e psicóloga Liliane Além-Mar, e o combinado era que as duas saíssem juntas da instituição de ensino para retornar a Colchester, onde Vitória estava hospedada.

Sem encontrar a amiga mesmo após horas, Liliane contatou as autoridades britânicas, que logo deram início às buscas pela cearense. Imagens de câmeras de segurança da região mostraram Vitória circulando por Brightlingsea e levantaram a teoria de que ela pode ter utilizado um barco para se locomover pela costa.

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A falta de respostas nesse período e o encerramento parcial das buscas por Vitória teriam levado a família a optar pela vaquinha.

"Eles vão ter que contratar pessoas, detetives particulares, para ajudar nessas buscas pela Vitória. Tudo isso tem um custo. Se todos nós nos juntarmos, se dermos as mãos, se conseguirmos ajudá-los com o mínimo que pudermos, o que tiver sobrando na carteira, já vamos fazer a diferença", lembrou Francine no vídeo da vaquinha.

Como doar

A publicação com vídeo deu instruções para os interessados em contribuir com as buscas por Vitória. "Se você estiver enviando de um banco no Reino Unido, pode usar estes dados para fazer uma transferência doméstica. Se estiver enviando de algum outro lugar, faça uma transferência internacional Swift", diz o texto.

Além disso, a agência ainda reforça que é possível, diretamente do Brasil, enviar quantias por Pix para Gleyz.

Confira os dados abaixo:

Para enviar dinheiro do Reino Unido

Nome: Gleyz Bezerra de Figueiredo Barreto

Número da conta: 14693666

Sort code: 23-08-01

Para envios de dinheiro fora do Reino Unido:

IBAN: GB95 TRWI 2308 0114 6936 66

Swift/BIC: TRWIGB2LXXX

Nome e endereço do banco: Wise Payments Limited, 1st Floor, Worship Square, 65 Clifton Street, London, EC2A 4JE, United Kingdom

Chave pix para quem está no Brasil: gleyzbf@gmail.com

Falta de apoio nas buscas

No vídeo de divulgação da vaquinha, Gleyz Barreto citou, mais uma vez, a falta de contato direto com as autoridades brasileiras durante as buscas. "Na verdade, não temos tido muito apoio, não. Tem sido mais da amiga dela mesmo", contou.

Na última quarta-feira (25), a Polícia de Essex ressaltou a necessidade de cooperação internacional nos esforços para encontrar Vitória. Entretanto, as imagens encontradas até o momento só mostram a cearense entre os dias 3 e 4 de março.

Devido à falta de novas informações, as equipes têm concentrado o trabalho de outras formas. "Embora a grande maioria das nossas buscas físicas já tenha sido concluída, com algumas áreas-chave sujeitas a buscas repetidas, nosso trabalho para encontrar Vitória não vai parar", pontuou Anna Granger, detetive responsável pelo caso da brasileira.