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Dia de Nossa Senhora de Fátima: Confira programação de missas e celebrações nesta quarta (13)

Para os católicos, a santa representa a paz, a harmonia e a união dos fiéis com Deus.

Escrito por
Paulo Roberto Maciel* paulo.maciel@svm.com.br
Ceará
rocissão de Nossa Senhora de Fátima, em Fátima, Portugal.
Legenda: Algumas celebrações contarão com a presença do arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório da Paixão.
Foto: Divulgação/Vaticano.

A Igreja Católica celebra nesta quarta-feira (13) o dia de Nossa Senhora de Fátima, em alusão à primeira aparição da santa em 13 de maio de 1917, na Cova da Iria, em Portugal, aos pastorinhos Jacinta, Francisco e Lúcia.

Segundo a crença, Fátima pediu oração, penitência e conversão como meios de alcançar a paz para o mundo e a salvação das almas. Para o Vaticano, ela representa a devoção constante e a importância de confiar em Deus diante das dificuldades.

Em Fortaleza e Região Metropolitana, as paróquias dedicadas à Nossa Senhora de Fátima prepararam uma progração especial para este dia em torno de momentos de oração e fé.

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Veja a programação de missas para o dia de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza

Matriz da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Nesta quarta-feira, a paróquia irá festejar o encerramento do novenário em homenagem à Nossa Senhora de Fátima com missas às 5h, 6h, 7h30, 9h, 10h30, 12h, 14h, 15h30, 17h, 18h30 e 20h.

Conforme a Arquidiocese de Fortaleza, a missa de 7h30 será celebrada pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório da Paixão.

Também haverá uma procissão que sairá às 18h da Igreja do Carmo, no Centro de Fortaleza, em direção à Igreja de Fátima, com a expectativa de reunir milhares de fiéis.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Parque Genibaú)

As celebrações desta quarta-feira ocorrem às 12h e às 19h, essa última também com a presença de Dom Gregório. A igreja está localizada na Rua José Mendonça, 410.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Álvaro Weyne)

Também na capital, a programação segue um cronograma diferenciado, sempre na igreja matriz. No dia 13 de maio, encerramento da trezena, haverá terço às 7h30, 11h30 e 18h30, e missas às 8h, 12h e 19h.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Pacajus)

No bairro Lagoa Seca, haverá missa às 19h para Nossa Senhora de Fátima na igreja matriz. Neste ano, o tema refletido durante o período é: “Mulher, eis aí o teu filho; filho, eis aí a tua mãe” (Jo 19, 26-27).

A paróquia está situada na Rua Fábio Conrado de Sousa, s/n.

*Estagiário sob supervisão do jornalista e editor Felipe Mesquita.

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