Lojas podem escolher como vão funcionar nos dias de jogo do Brasil na Copa

Os representantes do comércio de Fortaleza divulgaram recomendação sobre o horário de funcionamento das lojas em dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, que começa na próxima quinta-feira (11).

O Sindlojas Fortaleza e o Sindimac Ceará sugerem que o comércio feche 30 minutos antes do início das partidas do Brasil e retorne 15 minutos depois do fim do jogo.

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho. Os três jogos da fase de grupo serão realizados a noite, no horário de Brasília.

As partidas contra o Marrocos (13 de junho) e contra a Escócia (24 de junho) estão marcadas para 19 horas, enquanto o jogo contra o Haiti (19 de junho) será às 21h30.

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Jogo do Brasil dá direito a folga?

Segundo a legislação brasileira, as empresas e estabelecimentos comerciais não são obrigados a dar folga no dia de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Contudo, não é incomum que haja a concessão de folga aos trabalhadores durante esses dias. Às vezes, em vez da folga, há uma pausa nos trabalhos no horário da partida.

Contudo, a decisão é do empresário. Esse fato é ressaltado no comunicado lançado pelo Sindilojas e Sindmac.

"Cada lojista decidirá o mais adequado quanto ao fechamento ou não do seu estabelecimento para o acompanhamento dos jogos pelos colaboradores", reforça o texto.

Portanto, apesar da sugestão, os lojistas não são obrigados a fechar as lojas durante os 90 minutos da partida.