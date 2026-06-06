Lojas podem escolher como vão funcionar nos dias de jogo do Brasil na Copa
Representantes do comércio de Fortaleza sugerem horários de funcionamento
Os representantes do comércio de Fortaleza divulgaram recomendação sobre o horário de funcionamento das lojas em dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, que começa na próxima quinta-feira (11).
O Sindlojas Fortaleza e o Sindimac Ceará sugerem que o comércio feche 30 minutos antes do início das partidas do Brasil e retorne 15 minutos depois do fim do jogo.
A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho. Os três jogos da fase de grupo serão realizados a noite, no horário de Brasília.
As partidas contra o Marrocos (13 de junho) e contra a Escócia (24 de junho) estão marcadas para 19 horas, enquanto o jogo contra o Haiti (19 de junho) será às 21h30.
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Jogo do Brasil dá direito a folga?
Segundo a legislação brasileira, as empresas e estabelecimentos comerciais não são obrigados a dar folga no dia de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.
Contudo, não é incomum que haja a concessão de folga aos trabalhadores durante esses dias. Às vezes, em vez da folga, há uma pausa nos trabalhos no horário da partida.
Contudo, a decisão é do empresário. Esse fato é ressaltado no comunicado lançado pelo Sindilojas e Sindmac.
"Cada lojista decidirá o mais adequado quanto ao fechamento ou não do seu estabelecimento para o acompanhamento dos jogos pelos colaboradores", reforça o texto.
Portanto, apesar da sugestão, os lojistas não são obrigados a fechar as lojas durante os 90 minutos da partida.