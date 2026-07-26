Guaramiranga pode ganhar parque temático com Torre Eiffel, Estátua da Liberdade e Coliseu

‘Meu Mundo Guaramiranga’ tem inspiração no ‘Mini Mundo’ de Gramado e terá esculturas de até 30 metros.

Escrito por Ana Beatriz Caldas beatriz.caldas@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 07:00
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Legenda: Protótipo do rosto do Cristo Redentor já foi modelado por impressoras 3D.
Foto: Fabiane de Paula.

Um projeto que pretende criar um parque com esculturas gigantes que replicam monumentos como a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade e o Coliseu está em andamento e pode ser concretizado até o início de 2027 em Guaramiranga, na região serrana do Ceará. Além de várias obras "estrangeiras", o espaço deve contar também com uma maquete da própria cidade cearense, um Congresso Nacional, um Cristo Redentor e réplicas da Estátua do Padre Cícero e do Theatro José de Alencar.

Idealizado pelo empresário Joaquim Caracas – que também é secretário voluntário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social do município –, o projeto do parque temático “Meu Mundo Guaramiranga” tem como inspiração o “Mini Mundo”, de Gramado (RS), e causou debates nas redes sociais após um usuário publicar imagens geradas por inteligência artificial que preveem como o espaço deve ficar após a abertura.

Os comentários se dividiram entre elogios à ideia e críticas que argumentam que o parque temático não teria conexão com a identidade da cidade e poderia causar danos ao meio ambiente. O parque deve ser construído no Centro da cidade, em frente à Delegacia de Guaramiranga, com área de 2.555 m².

Imagem mostra referência para o projeto, que ainda está em andamento. A projeção foi feita pela empresa com uso de inteligência artificial.
Legenda: Imagem mostra referência para o projeto, que ainda está em andamento. A projeção foi feita pela empresa com uso de inteligência artificial.
Foto: Divulgação/Impacto Protensão/Imagens geradas por IA.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Joaquim Caracas afirma que o projeto ainda está sendo finalizado e, depois disso, será avaliado pela Prefeitura do município e pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Segundo ele, o projeto é de iniciativa privada e está sendo executado pela sua empresa de construção civil, a Impacto Protensão.

Questionado sobre a ligação com a Prefeitura de Guaramiranga, ele ressalta que trabalha de forma voluntária, sem receber recursos da gestão municipal, mas diz que não tem dúvidas que o projeto será aprovado. “Se não aprovarem, vai ser uma grande perda para a cidade de Guaramiranga”, pontua.

Sobre o investimento no parque temático, ele alega que ainda “não fez orçamento” e que quer construir o parque para “deixar um legado para a cidade”.

O projeto surgiu de uma ideia piloto desenvolvida com alunos da Escola de Tempo Integral Júlio Holanda, em Guaramiranga.
Legenda: O projeto surgiu de uma ideia piloto desenvolvida com alunos da Escola de Tempo Integral Júlio Holanda, em Guaramiranga.
Foto: Fabiane de Paula.

O projeto do parque nasceu a partir de uma ideia desenvolvida por Caracas na Escola de Tempo Integral Júlio Holanda, em Guaramiranga, em 2025. Junto a outros empresários, ele fundou um programa escolar para estimular alunos da escola a criarem, com impressoras 3D, uma maquete do município. Ao ver o resultado, decidiu levar a ideia para o âmbito comercial com a criação do Meu Mundo Guaramiranga.

Esculturas terão até 30 metros de altura

Impressoras funcionam 24 horas por dia para criar esculturas.
Legenda: Impressoras funcionam 24 horas por dia para criar esculturas.
Foto: Fabiane de Paula.

Sem adiantar muitas informações sobre o projeto final, Joaquim disse ainda não saber quantas esculturas deve incluir no “Meu Mundo Guaramiranga”, mas ressalta que já comprou o terreno para o empreendimento, localizado na região central da cidade.

Ainda que o projeto ainda esteja em desenvolvimento e precise de autorização dos órgãos competentes, ele afirma estar confiante de que a aprovação deve ocorrer nos próximos meses e que conseguirá começar as obras até o fim de 2026, com o intuito de iniciar a operação até, no máximo, o início do ano que vem.

De acordo com Caracas, enquanto o projeto e a burocracia não são concluídos, o foco é em finalizar os monumentos, o que deve ocorrer até o fim do ano.

Peças feitas em impressoras 3D que devem formar o Coliseu. Esculturas ainda serão finalizadas e pintadas.
Legenda: Peças feitas em impressoras 3D que devem formar o Coliseu. Esculturas ainda serão finalizadas e pintadas.
Foto: Fabiane de Paula.

Em visita à sede da empresa que fabrica as esculturas, o arquiteto Caio Penna, um dos responsáveis pelo projeto, explicou à reportagem que as impressoras 3D estão dedicadas ao projeto desde fevereiro, trabalhando 24 horas por dia, entre etapas de teste e de construção das peças oficiais.

Até o momento, já estão prontas as esculturas do Vaticano, do Coliseu e do Congresso Nacional. Nas próximas semanas, um Padre Cícero de cerca de seis metros de altura e uma Estátua da Liberdade de oito metros também estarão. A construção mais ousada é a réplica da Torre Eiffel, que deve chegar a 30 metros de altura e se tornar a maior do parque.

A inspiração na atração turística é tanta que, no início deste mês, Joaquim foi com uma equipe de arquitetos até o Mini Mundo para fazer pesquisa. Nega, no entanto, que o projeto seja igual. “O nosso vai ficar bem superior, porque quando eles fizeram naquela época não tinha tecnologia, e hoje nós temos”, conclui.

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