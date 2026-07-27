Operação resgata aves silvestres e apreende armas de fogo em Bela Cruz

Homem de 38 anos foi conduzido à delegacia por manter seis pássaros em cativeiro e pela posse irregular de espingardas artesanais.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 11:00
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Foto: PMCE / Divulgação.

Um homem de 38 anos foi conduzido à delegacia por manter em cativeiro, sem devida autorização, seis aves silvestres e ter posse irregular de duas espingardas artesanais na própria residência.

O caso aconteceu na tarde do último sábado (25), em Ubiratânia, zona rural do município de Bela Cruz, no Ceará. Uma das aves, um periquito-do-sertão, foi encontrado já sem vida

As outras aves resgatadas foram uma graúna, um nambu, um tico-tico, uma golinha e um papa-capim

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Operação de combate a crimes ambientais

O resgate dos animais, a apreensão das armas e a condução do suspeito ocorreram durante ação da Operação Biomas, realizada por uma equipe do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) 

Os policiais do BPMA realizavam patrulhamento de combate a crimes ambientais na localidade e, nas diligências, avistaram uma ave silvestre em uma gaiola no alpendre de uma casa.

Na abordagem, o morador se apresentou como responsável pela ave e autorizou a averiguação da equipe na residência. Nela, foram encontrados os outros animais e espingardas do tipo socadeira. 

Na Delegacia Regional de Acaraú, para onde o homem foi encaminhado, foi instaurado procedimento pelos crimes de manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro, sem autorização de órgão ambiental competente, e posse irregular de arma de fogo.

Dois Autos de Infração Ambiental (AIF) nos valores de R$ 2.500 e R$ 5.000 foram lavrados na ocasião.

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