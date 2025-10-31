Ação busca integrar os estados, garantindo apoio operacional e financeiro.
Militar conversou com a esposa enquanto atuava em operação contra o CV.
A dupla foi absolvida pelo crime de integrar organização criminosa. Duas hilux pertencentes a secretarias do Governo do Estado foram utilizadas no esquema ilegal.
Crimes ocorreram entre o último domingo (26) e essa terça-feira (28)
Agente é um dos pelo menos 64 óbitos em operação policial no Estado.
Entregas previstas incluem armamentos, cursos e assistência técnica para as gestões municipais.
Tamiris Santos Almeida, conhecida como "Tamirão", foi sentenciada a cumprir 11 anos e 1 mês de prisão em regime fechado
Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, Juliana Márcia Barroso adiantou o lançamento de novas ações estratégicas do Estado no combate a crimes no Ceará
Diretor-geral mandou ofício pedindo aporte de R$ 97,5 milhões ao governo para evitar a interrupção do serviço.
O assassino e a mandante do crime são denunciados pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe.