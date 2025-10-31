Diário do Nordeste
Imagem de governadores aliados para matéria sobre consórcio da paz após megaoperação no RJ.

País

Governadores aliados anunciam 'consórcio da paz' após megaoperação no RJ

Ação busca integrar os estados, garantindo apoio operacional e financeiro.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem mostra selfie do 3º sargento do Bope Heber Carvalho da Fonseca, morto em megaoperação no Rio de Janeiro, sorrindo ao lado da esposa, a gerente de vendas Jéssica Araújo.

País

Mulher revela últimas mensagens de policial morto no RJ

Militar conversou com a esposa enquanto atuava em operação contra o CV.

Carol Melo 30 de Outubro de 2025
Fórum Clóvis Beviláqua, prédio público em Fortaleza, Ceará, com fachada moderna de vidro e entrada acessível para cidadãos e visitas.

Segurança

Servidores acusados de integrar esquema de venda ilegal de veículos no CE são condenados

A dupla foi absolvida pelo crime de integrar organização criminosa. Duas hilux pertencentes a secretarias do Governo do Estado foram utilizadas no esquema ilegal.

Paulo Roberto Maciel* 29 de Outubro de 2025
Policía Civil em ação, agente policial de costas com uniforme preto, na rua, com veículos ao fundo, representando a força policial do Ceará.

Segurança

Mortes brutais de mulheres são registradas na Região Metropolitana de Fortaleza

Crimes ocorreram entre o último domingo (26) e essa terça-feira (28)

Redação 29 de Outubro de 2025
Imagem escala de cores preto e branco mostra o terceiro sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Heber Carvalho da Fonseca, um dos agentes de segurança mortos na operação contra a facção Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025.

País

Policial morto no RJ faleceu no mês de aniversário da filha

Agente é um dos pelo menos 64 óbitos em operação policial no Estado.

Carol Melo 29 de Outubro de 2025
A foto mostra agentes da Guarda Municipal de Fortaleza em motos, próximos de uma torre de monitoramento no bairro do Jangurussu.

PontoPoder

Como programa do Governo Federal pode fortalecer guardas municipais e beneficiar cidades no Ceará

Entregas previstas incluem armamentos, cursos e assistência técnica para as gestões municipais.

Bruno Leite 28 de Outubro de 2025

Segurança

Mulher acusada de chefiar a GDE e ordenar expulsões e mortes no Conjunto José Euclides é condenada

Tamiris Santos Almeida, conhecida como "Tamirão", foi sentenciada a cumprir 11 anos e 1 mês de prisão em regime fechado

Redação 28 de Outubro de 2025
Juliana Barroso, superintendente da Supesp no Ceará, sorridente em ambiente de escritório, usando blusa azul, com acessórios de joias e sentada em cadeira de escritório, praticando postura confiante.

Segurança

Superintendente da Supesp explica como análise de dados criminais pode ajudar no trabalho da Polícia

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, Juliana Márcia Barroso adiantou o lançamento de novas ações estratégicas do Estado no combate a crimes no Ceará

Paulo Roberto Maciel* 26 de Outubro de 2025
Imagem mostra passaporte brasileiro e, ao fundo, desfocado, brasão da Polícia Federal.

País

Polícia Federal diz que pode suspender emissão de passaportes por falta de verba

Diretor-geral mandou ofício pedindo aporte de R$ 97,5 milhões ao governo para evitar a interrupção do serviço.

Redação 25 de Outubro de 2025
presos

Segurança

MP pede que dupla acusada de matar mulher em casa de massagem erótica vá a júri

O assassino e a mandante do crime são denunciados pelo Ministério Público por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe.

Paulo Roberto Maciel* 25 de Outubro de 2025
