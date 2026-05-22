Trio armado é morto em troca de tiros com a Polícia em Tauá, no Interior do Ceará

Três homens foram mortos durante uma abordagem da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na noite dessa quinta-feira (21), no distrito de Arraial, em Tauá, no Sertão dos Inhamuns.

O caso ocorreu após uma abordagem do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), que atendia a um registro de homicídio em uma areninha esportiva, no bairro Bezerra e Sousa.

Durante a busca pelos responsáveis, os policiais identificaram um veículo com as mesmas características informadas na ocorrência. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes do automóvel efetuaram disparos contra os agentes.

Na troca de tiros, três suspeitos, de 25, 21 e 26 anos, foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos, mas morreram no hospital. Dois deles possuíam mandados de prisão em aberto.

Veja também Segurança Operação mira esquema de entrega de armas e drogas por drones em presídios do CE Segurança Condenado por crimes sexuais em Mato Grosso é preso no Interior do CE

A abordagem também resultou na apreenção de três celulares, três pistolas (duas calibre .40 e uma 9mm), quatro carregadores e 54 munições. O carro utilizado pelos suspeitos estava com a placa clonada e tinha queixa de roubo.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Tauá, onde foram adotadas as medidas cabíveis.