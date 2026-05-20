Bloqueio milionário: grupo que arrecadava 'caixinhas' para financiar o CV no CE é alvo de operação

Asfixiar o crime organizado por meio do bloqueio de contas bancárias e da prisão dos responsáveis pela arrecadação do dinheiro de forma ilícita. Foi com esse objetivo que equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), deflagraram a Operação Impacto V na Grande Fortaleza.

Durante a ação, cinco mandados de prisão foram cumpridos e contas bancárias vinculadas aos suspeitos foram bloqueadas judicialmente, no valor de aproximadamente R$ 1,75 milhão.

A ofensiva foi realizada na última terça-feira (19). O grupo é suspeito de auxiliar no financiamento da facção Comando Vermelho (CV), no estado. Os policiais civis cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Horizonte e Pacajus.

Conforme a investigação, o grupo, composto por quatro homens e uma mulher, era responsável por controlar e repassar o dinheiro arrecadado com as 'caixinhas' do CV, que são "mensalidades" pagas pelos criminosos à organização criminosa.

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Dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos dentro de unidades do Sistema Penitenciário. A reportagem apurou que o primeiro alvo foi uma mulher identificada como Ana Vitória Raulino dos Santos, que está recolhida no Instituto Penal Feminino Auri Moura Costa.

A jovem tem antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e por integrar organização criminosa.

Outro mandado também foi cumprido contra um homem que estava recolhido na Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima (CPPL 1), no Eusébio. O alvo de 25 anos foi identificado como Alexandre de Lima Marques e já responde criminalmente por homicídio doloso, roubo de veículos e tráfico de drogas.

A reportagem apurou que os outros três investigados pela Operação Impacto V são Joaquim Matheus Barbosa da Silva, Jean Carlos Rodrigues dos Santos e Francisco Igor da Silva Maia. O trio tem antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas.

A próxima fase da investigação será analisar o conteúdo dos celulares apreendidos por determinação do Poder Judiciário, assim como a movimentação das contas bancárias bloqueadas. Os integrantes do grupo que estavam em liberdade foram encaminhados à Delegacia de Capturas e Polinter (Decap), da PCCE e seguem à disposição do Poder Judiciário.

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Emerson Rodrigues.