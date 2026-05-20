Fabricante de brinquedos Estrela entra com pedido de recuperação judicial

A fabricante de brinquedos Estrela, de jogos como Banco Imobiliário e Jogo da Vida, entrou nesta quarta-feira (20) com pedido de recuperação judicial.

O documento cita “necessidade de reestruturação (...) em um contexto de pressões econômicas e setoriais relevantes” e foi protocolado na Comarca de Três Pontas (MG), incluindo oito empresas do Grupo Estrela.

Conforme comunicado divulgado aos acionistas e ao mercado, a decisão se deu por fatores como aumento do custo de capital, mudança no consumo por conta de alternativas digitais e impactos acumulados na estrutura financeira da fabricante e do grupo.

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O documento aponta, ainda, que o pedido busca a “reorganização estruturada do endividamento, preservando a continuidade das atividades empresariais, os empregos e a geração de valor” para clientes, fornecedores e também acionistas.

“Companhia reafirma sua confiança na continuidade regular de suas operações, mantendo suas atividades industriais, comerciais e administrativas, bem como o atendimento a clientes, parceiros e fornecedores, adotando as medidas necessárias para assegurar a continuidade de seus negócios ao longo do processo de reestruturação.” comunicado da Estrela Fabricante de brinquedos

O comunicado de fato relevante da Estrela aponta, finalmente, que a fabricante irá apresentar um Plano de Recuperação Judicial que será submetido à avaliação e aprovação dos credores.

Estrela completa 80 anos em 2027

A Manufatura de Brinquedos Estrela S.A. foi fundada em São Paulo no dia 27 de junho de 1937 pelo alemão Siegfried Adler.

Entre jogos clássicos fabricados pela empresa estão exemplos populares como Banco Imobiliário, Jogo da Vida e Detetive. A Estrela também foi responsável pela boneca Susi e pelas Fofoletes.

A Estrela também chegou a ter contrato com a Mattel, tendo produzido e vendido a boneca Barbie por cerca de três décadas. A fabricante atua, ainda, na produção e venda de carrinhos, pelúcias, bonecas e kits de massinha.