Por que o cérebro humano sabota quem tenta organizar as finanças?

Seu Francisco trabalha seis dias por semana. Acorda antes do sol, volta depois que o filho dorme. Sabe de cor o preço do feijão no mercadinho da esquina e sabe também, no fundo, que o cartão está no limite há três meses.

Toda segunda-feira ele pensa: esta semana eu organizo as contas. Na sexta, o dinheiro sumiu e o plano ficou para a próxima. Seu Francisco não é preguiçoso. Ele é humano.

A ciência chama isso de viés do presente: o cérebro humano supervaloriza o alívio imediato e subestima as consequências futuras. Não é falta de caráter. É neurologia.

Pesquisadores de Harvard já demonstraram que quando pensamos no "eu do futuro", as mesmas áreas cerebrais ativas quando pensamos em um estranho se iluminam. Ou seja, o cérebro literalmente não sente que economizar hoje beneficia a mesma pessoa.

O problema é que, enquanto o cérebro procrastina, os juros não procrastinam.

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O Ceará encerrou março com mais de 3,7 milhões de consumidores inadimplentes: 53% da população adulta do estado com o nome sujo. E o dado mais revelador não é o número em si. É o motivo.

A pesquisa da Serasa mostra que o endividamento bancário na região não nasce do consumo impulsivo. Nasce da tentativa de pagar conta de luz, de comprar remédio, de manter o básico. Em entrevista ao Diário do Nordeste, a CEO da Edfica, Darla Lopes, deu um nome certeiro para isso: "inadimplência de sobrevivência".

Quando a dívida vem da sobrevivência, a vergonha paralisa ainda mais. E a procrastinação vira armadilha dupla: não cuida da dívida porque dói demais encarar o extrato.

O que fazer?

Mas existe uma saída. E ela começa com um gesto pequeno, antes que a decisão dependa de força de vontade. Chame-se de comprometimento antecipado.

A ideia é simples: tirar a decisão financeira do campo emocional e colocá-la no automático. Um débito de R$ 30 por mês no Tesouro Selic, programado para o dia do pagamento, antes que o dinheiro "suma". Uma transferência automática de R$ 50 para uma conta separada, que você não vê no dia a dia.

Não precisa ser um valor que impressiona. Precisa ser um valor que acontece, mesmo quando você está cansado, sobrecarregado ou com a cabeça no trabalho.

O Tesouro Selic aceita aplicações a partir de R$ 30 e rende acima da inflação. Não é magia. É o mecanismo mais simples de fazer o dinheiro trabalhar enquanto você descansa.

Quem tem dívidas, o momento é outro, mas o princípio é igual. O Novo Desenrola Brasil abriu esta semana uma janela de 90 dias com descontos de até 90% em cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal para quem ganha até cinco salários mínimos.

A janela fecha. O hábito, não. Seu Francisco vai reorganizar as contas. A pergunta não é se ele quer. É se vai esperar mais uma semana que vem.

Tem dívidas no cartão, cheque especial ou crédito pessoal? Acesse o site do Novo Desenrola Brasil ou vá diretamente ao seu banco. O prazo é de 90 dias a partir desta semana.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.