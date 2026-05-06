Desenrola 2.0 abrange 65% das dívidas no Ceará, onde mais da metade da população está inadimplente

O Ceará encerrou março de 2026 com 3,76 milhões de consumidores inadimplentes, o que representa 53,27% da população adulta do Estado, conforme dados do Serasa Experian.

Nem todas as dívidas dos cearenses, contudo, podem ser negociadas no Desenrola 2.0, programa lançado pelo governo federal nessa segunda-feira (4).

As contas básicas de água e luz, que estão fora do escopo do programa, lideram a inadimplência (32,1% das dívidas). Por outro lado, somadas, as contas que podem ser renegociadas totalizam 65% das dívidas no Ceará.

São elas:

Bancos e cartões: 24,5%

Financeiras: 18,7%

Serviços: 8,1%

Telecom: 5,7%

Varejo: 5,5%

Securitizadoras: 2,7%

Cooperativas: 0,1%.

"Inadimplência de sobrevivência"

Para Darla Lopes, CEO da Edfica e diretora do Ibef Ceará, essa realidade tem nome: "inadimplência de sobrevivência". "O cearense não está se endividando com o consumo supérfluo, mas está, na verdade, lutando para manter o essencial dentro dos seus lares", diz.

Embora o Desenrola 2.0 não contemple as dívidas básicas, a renegociação das demais dívidas gera um efeito positivo para a economia local. Para Darla, quando o cidadão atrasa a luz, ele reduz o consumo no supermercado e na farmácia, travando o crescimento local.

"Com o nome limpo, o consumidor volta a ter crédito e a consumir no comércio dos bairros, ajudando a girar a economia do nosso Estado", enfatiza.

Quais dívidas entram no Desenrola 2.0?

Cartão de crédito;

Cheque especial;

Crédito pessoal (CDC).

O que o Desenrola 2.0 oferece?

Desconto de até 90% sobre a dívida antiga;

Taxa máxima de juros de 1,99% ao mês;

Prazo de 35 dias para começar a pagar;

Parcelamento em até 48 vezes;

Possibilidade de uso de 20% do saldo da conta do FGTS ou até R$ 1 mil, o que for maior, para pagar parcial ou integralmente dívidas;

Desnegativação das pessoas que possuem dívidas de até R$ 100.

Quem pode participar

Quem ganha até 5 salários mínimos (R$ 8.105);

Quem tem dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos.

Como participar

Os interessados em aderir ao Desenrola 2.0 devem procurar diretamente os bancos e instituições financeiras nas quais possuam dívidas;

nas quais possuam dívidas; O novo crédito terá limite de R$ 15 mil por pessoa por banco ou instituição financeira.

Quem são os cearenses mais endividados

Quando se olha para o recorte de faixa etária, a maior concentração de inadimplência está na população entre 26 e 40 anos (35%), seguida pelo grupo de 41 a 60 anos.

Diferentemente do cenário brasileiro, onde os idosos possuem participação relevante, no Ceará esse público representa apenas 19,2% dos negativados.

Darla destaca que essa menor inadimplência entre os idosos mostra uma gestão financeira mais conservadora por parte da "economia prateada" no Estado.

Já quando o corte é de gênero, são as mulheres as mais afetadas, compondo 53,7% do total de pessoas com o "nome sujo" no Ceará. Com relação a isso, a especialista reforça que esse dado reflete uma realidade social profunda, em que a mulher cearense é, em grande parte, a principal ou única chefe de família.

"Quando o orçamento aperta, elas priorizam a alimentação e o bem-estar dos filhos. Muitas vezes deixam as contas no próprio nome em atraso para garantir o básico", explica a especialista, ressaltando que não se trata de má gestão, mas do peso de carregar as despesas sozinha em um cenário de rendas desiguais.

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Acesso ao crédito "fácil" aumentou endividamento

Segundo Aline Maciel, diretora da Serasa, a pandemia facilitou o acesso das classes D e E ao crédito digital ou via cartão, que se tornou a "porta de entrada" para esse público. No entanto, por serem menos letrados financeiramente, muitos usam o cartão como extensão do salário.

"Quando o crédito rotativo passa a ser utilizado de forma recorrente, o risco de endividamento prolongado aumenta significativamente", complementa Aline Maciel.

Darla reforça que "o limite do cartão não é renda extra". Ela orienta que o consumidor deve evitar ao máximo o pagamento mínimo para fugir dos juros rotativos — que estão entre os mais altos do mercado — e recomenda que a fatura não comprometa mais de 30% da renda mensal.

Endividado x Inadimplente: entenda a diferença

É comum confundir os termos, mas eles representam estágios diferentes da saúde financeira. O endividado é o consumidor que possui compromissos financeiros a vencer, como parcelas de cartão ou financiamentos, condição que atinge 80,4% das famílias brasileiras.

Já o inadimplente é aquele que não conseguiu honrar esses compromissos no prazo e passou a ter restrições em seu CPF. Atualmente, o Brasil possui 82,8 milhões de inadimplentes (50,5% da população adulta).

Nacionalmente, o perfil do inadimplente é composto majoritariamente por homens (56%) e pessoas de renda baixa ou média. O país registrou alta de 1,35% no número de inadimplentes em março de 2026, com cada devedor possuindo, em média, quatro dívidas que somam R$ 6.728,51.

O cartão de crédito é a principal fonte de dívida para 73% dos brasileiros.

Desenrola 2.0: aposta no FGTS e trava em "bets"

Lançado nessa segunda-feira (4), o Novo Desenrola Brasil visa aliviar o orçamento de quem ganha até cinco salários mínimos, oferecendo descontos de até 90%.

Para Darla destaca a maior capilaridade desta edição, que atende cinco eixos: família, consignado, Fies, rural e empresas.

As inovações incluem o uso de até 20% do saldo do FGTS para abater dívidas e o bloqueio de plataformas de apostas online (bets) por um ano para quem aderir ao programa.

Como quitar as dívidas do programa Desenrola Brasil pelo Serasa?

O Serasa Limpa Nome, plataforma de negociação de dívidas do país, passa a integrar ofertas de instituições financeiras parceiras do novo programa Desenrola Brasil, com a promessa de oferecer descontos de até 90%.

Confira o passo a passo: