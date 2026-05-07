Ceará tem R$ 200 milhões em contratos ativos de obras turísticas em 60 cidades, diz ministro

O Ministério do Turismo (MTur) informou que possui cerca de 110 contratos de repasse ativos para obras turísticas no Ceará, totalizando investimento de quase R$ 200 milhões. A informação é do titular da pasta, Gustavo Costa Feliciano, divulgada em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste.

Segundo o Ministério, as ações estão espalhadas por mais de 60 municípios, incluindo Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara, Beberibe, Itapipoca e Aquiraz. Até o momento, 78 empreendimentos foram finalizados.

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Conforme aponta Gustavo, os recursos são utilizados em ações como a construção de centros de eventos, a pavimentação de acessos a atrativos, a urbanização de orlas e a reforma de praças.

Entre os principais contratos em andamento estão:

Acesso à Praia da Baleia, em Itapipoca;

Acesso ao Parque Nacional de Jericoacoara, em Jijoca;

Urbanização da orla de Morro Branco, em Beberibe;

Construção e requalificação de equipamentos turísticos em municípios como Boa Viagem e Nova Russas.

Ainda de acordo com a pasta, os contratos foram firmados ao longo dos últimos anos, principalmente entre 2009 e 2025. A origem dos recursos é, em geral, de verbas federais repassadas via contratos de repasse, e o prazo de execução varia de acordo com a obra.

Nesta quinta-feira (7), o ministro participa do 10º Salão do Turismo, em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. Realizado pela primeira vez no Nordeste, o evento é gratuito e vai até o dia 9 de maio.

Corridas de rua são uma atração à parte no Ceará

Além da posição geográfica privilegiada e de atrativos como as praias, o artesanato, a gastronomia e a cultura, as práticas esportivas têm impulsionado o Ceará como destino turístico não só nacionalmente, mas para visitantes de outros países.

De acordo com o ministro, o Estado registrou uma alta de 43% na chegada de turistas internacionais no primeiro trimestre de 2026. Conforme aponta Gustavo Costa, além de já ser uma potência consolidada no segmento de sol e praia, o Ceará se destaca no turismo de experiência, especialmente no nicho de esporte e bem-estar, o qual classifica como “um dos maiores do Brasil”.

Nesse sentido, ele ressalta o posicionamento do Estado como “a capital mundial do kitesurf e do windsurf”, e o sucesso das competições de corrida de rua, com destaque para a Beira Mar, em Fortaleza.

“Nosso objetivo é que o turista venha pelo sol e retorne pelo bem-estar e a superação de um desafio esportivo. O Ceará tem o clima, a infraestrutura e, acima de tudo, o DNA da hospitalidade para liderar essa transição” Gustavo Costa Ministro do Turismo

Mercado europeu e novas rotas são negociadas

Sendo o ponto mais próximo da Europa, o Ceará não é apenas um destino, defende o ministro, mas um dos maiores embaixadores da imagem do Brasil no exterior. A ideia, assim, é consolidar o litoral cearense como portão de entrada do Nordeste.

Em relação ao hub aéreo, por exemplo, Gustavo frisa que o ministério mantém negociações com grandes players europeus para manter as frequências atuais, retomar rotas históricas e abrir novas frentes na região.

O foco, explica, é garantir que o turista europeu veja o Nordeste como uma conexão rápida e eficiente.

“O Plano Brasis, o Plano de Marketing Turístico Internacional do Brasil, desenvolvido pelo Ministério do Turismo, a Embratur e o Sebrae, tem ações específicas para o Ceará. Com o mapeamento de mercados prioritários, como Portugal, França e Estados Unidos, esse plano envolve ações customizadas para reforçar todo esse potencial”, destaca.

Pequenos negócios buscam alternativas frente à concorrência de plataformas digitais de hospedagem

Em um contexto cada vez mais conectado, a concorrência com plataformas digitais de hospedagem se tornou parte do cotidiano do setor hoteleiro.

Uma das estratégias levantadas pelo Ministério do Turismo para enfrentar esse cenário é o Fundo Geral do Turismo (Fungetur), que oferece linhas de crédito facilitadas para empresas do setor turístico.

Conforme o chefe da pasta, nos últimos dois anos, a medida forneceu mais de R$ 28,5 milhões em cerca de 25 financiamentos diretos para empresas cearenses.

“Esses recursos foram destinados tanto para obras quanto para capital de giro, garantindo a saúde financeira dos negócios e favorecendo a geração de empregos por empreendimentos do Ceará. Esses financiamentos representam reformas de hotéis, pequenas pousadas, restaurantes e outras atividades”, explica.