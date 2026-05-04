Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Padaria MonteCarlo encerra atividades em Fortaleza após quase 30 anos

O espaço foi vendido e passará por reformas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
foto da fachada da padaria Monte Carlo, na Avenida Senador Virgílio Távora, no bairro Meireles, em Fortaleza.
Legenda: Espaço funcionou durante 30 anos no Meireles.
Foto: Reprodução/Google Street.

A MonteCarlo, padaria tradicional localizada no bairro Meireles, em Fortaleza, anunciou o encerramento das atividades nesta segunda-feira (4), após quase 30 anos de funcionamento na Avenida Senador Virgílio Távora. 

Conforme o comunicado, o espaço foi vendido e passará por reformas para "receber novos projetos".

"Por esse motivo, concluímos este ciclo com serenidade, gratidão e muito orgulho da trajetória construída ao longo dessas décadas. Tivemos o privilégio de fazer parte da rotina, das celebrações e dos encontros de tantas famílias. Mais do que uma padaria, a MonteCarlo se tornou um lugar de memórias, conexões e carinho compartilhado", diz o trecho da publicação.

Entre os serviços oferecidos pela padaria, destacavam-se os de pâtisserie, confeitaria, pães, sushi, frios e sopas. A gestão do estabelecimento agradeceu a preferência dos clientes durante os anos de funcionamento e desejou que seja apenas um "até breve".

"Agradecemos profundamente a cada colaborador, cliente, parceiro e amigo que caminhou conosco e ajudou a construir essa história. Cada gesto de confiança e cada momento vivido fizeram tudo valer a pena. Nos despedimos com o coração grato e com o desejo sincero de que seja apenas um 'até breve'. Obrigado por fazer parte da nossa história", conclui o texto da publicação.

Veja também

teaser image
Ceará

'Se quiser vir ver': depois de vídeo viral, padaria em Maracanaú é reinaugurada após reforma

teaser image
Negócios

Com tapiocas a partir de R$ 2, carrinhos de rua são sustento e tradição em Fortaleza

Setor de sushis interditado por irregularidades sanitárias

No início do último mês de abril, o setor de sushis da padaria MonteCarlo foi interditado pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará (MPCE), por irregularidades sanitárias na manipulação e comercialização do produto.

Entre as infrações identificadas pelo Decon à época, estavam temperatura de exposição dos alimentos em faixa considerada crítica e inexistência de sala exclusiva para a manipulação e montagem das peças de sushi.

"Entre esses, a temperatura é o principal fator de controle físico na conservação de alimentos, seja por refrigeração, congelamento ou cocção. Ou seja, é o método mais comum para prevenir o crescimento de causadores de infecções em alimentos", dimensionou o Decon-CE.

Também foi constatado no estabelecimento o descumprimento de outras exigências sanitárias, como o comprovante de capacitação dos manipuladores de sushi em temas como higiene pessoal, manipulação dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
foto da fachada da padaria Monte Carlo, na Avenida Senador Virgílio Távora, no bairro Meireles, em Fortaleza.
Negócios

Padaria MonteCarlo encerra atividades em Fortaleza após quase 30 anos

O espaço foi vendido e passará por reformas.

Redação
Há 55 minutos
Foto que contém o empresário Walder Ary.
Negócios

Morre aos 86 anos Walder Ary, expoente da engenharia moderna no Ceará

Empresário foi presidente do Sinduscon-CE e atuante na infraestrutura urbana de Fortaleza.

Redação
Há 1 hora
Egídio Serpa

Axia investe R$ 981,5 milhões em LTs e nova subestação no Ceará

O empreendimento, associado ao Lote 3 do leilão da Aneel, gerará 1.640 empregos diretos no estado

Egídio Serpa
04 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Bancos condenam TCU que suspendeu consignado do INSS

Entidades do sistema financeiro dizem-se preocupadas, surpresas e inseguras diante da decisão do Tribunal de Contas da União

Egídio Serpa
04 de Maio de 2026
Carros em rodovia.
Auto

IPVA 2026: veja quais carros estão isentos do imposto

Veículos antigos e outros perfis podem ter isenção do IPVA 2026. Confira as regras.

Redação
04 de Maio de 2026
Imagem de Fortaleza.
Allisson Martins

Economia do Nordeste dispara e lidera o País no início de 2026: como está o Ceará?

Allisson Martins
04 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Cearense investe na produção de soja e eucalipto no Maranhão

Fazenda maranhense de Gentil Linhares, aquicultor no Ceará e no Piauí, tem 12,5 mil hectares; neste ano iniciará um projeto de pecuária de corte com bois Nelore

Egídio Serpa
04 de Maio de 2026
Computador com com página do site do Desenrola aberta.
Negócios

Novo Desenrola Brasil será lançado nesta segunda-feira (4); confira o que se sabe

Programa prevê descontos de até 90% nas dívidas e uso de parte do FGTS.

Redação e Agência Brasil
04 de Maio de 2026
pedaços escuros de chocolate, cortados em uma superfície branca.
Negócios

'Chocolate fake' ocupa prateleiras em Fortaleza, mas tem prazo para acabar

A reportagem encontrou diversos itens em supermercados que podem induzir o consumidor a erro.

Paloma Vargas
04 de Maio de 2026
Imagem mostra homem de camisa azul e calça escura preenchendo um bilhete de loteria em uma casa lotérica, com formulários de jogos como Quina e Mega Sena visíveis.
Negócios

Aposta do Ceará acerta 6 números na Super Sete e leva R$ 15 mil

A aposta foi realizada em uma lotérica em Fortaleza.

Redação
03 de Maio de 2026
Cartelas da Mega-Sena.
Negócios

Aposta de Fortaleza acerta a quina da Mega-Sena e leva R$ 61,1 mil; veja resultados

Em todo o Brasil, 17 jogos tiveram cinco acertos em jogo do último sábado (2).

Redação
03 de Maio de 2026
Na imagem, fotografia de estúdio do apresentador Luís Ricardo, um homem de pele clara e cabelos curtos, sorrindo para a câmera. Ele usa uma jaqueta de couro sintético azul escuro e camiseta vermelha escura. O plano de fundo exibe a marca 'Tele Sena Semanal' em letras coloridas dentro de formas geométricas estilizadas. À esquerda e à direita do apresentador, globos de sorteio transparentes contêm bolinhas verdes numeradas. A iluminação é brilhante, típica de programas de auditório.
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (03/05)

O sorteio da edição número 102 foi transmitido ao vivo na programação do SBT e no YouTube da Tele Sena.

Redação
03 de Maio de 2026
Seguro de Vida
Victor Ximenes

Procura por seguro de vida salta 35% no Ceará

Victor Ximenes
03 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Energia elétrica: MME quer espetar conta bilionária no bolso do consumidor

Não há ameaça de apagão, mas o ministério de Minas e Energia deseja antecipar início da operação de usinas termelétricas

Egídio Serpa
02 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Balanço 2025 da ArcelorMittal mostra impacto causado pela China

A unidade de Pecém alcançou o melhor desempenho operacional de sua história, mas receita líquida caiu 11,9% em 2025

Egídio Serpa
02 de Maio de 2026
Foto aérea da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará), onde está sendo construído o data center do TikTok no Ceará.
Negócios

Data center do TikTok avança para fase de montagem e receberá aviões com máquinas da China

Empreendimento será o maior do Brasil, com 200 MW de capacidade contratados pela ByteDance.

Mariana Lemos
02 de Maio de 2026
Foto que contém aviões no pátio de embarque/desembarque do Aeroporto Internacional de Fortaleza.
Negócios

Petrobras sobe preço do querosene de aviação em 18% a partir desta sexta (1º)

QAV é considerado o principal custo das companhias aéreas.

Agência Brasil e Redação
01 de Maio de 2026
Mão com cartões da Mega Sena.
Negócios

Duas apostas do Ceará acertam a quina da Mega-Sena e faturam mais de R$ 346 mil cada

Uma aposta de Curitiba levou sozinha o prêmio de R$ 127 milhões.

Redação
01 de Maio de 2026
Pessoa segurando um cartão do programa Bolsa Família, que promove benefícios sociais para famílias de baixa renda no Brasil.
Negócios

Bolsa Família e Cadastro Único exigem biometria para não suspender benefícios

A exigência foi estabelecida pela Portaria Conjunta nº 23, publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Redação
01 de Maio de 2026
Interior de usina siderúrgica mostra placas de aço incandescentes sendo transportadas por rolos metálicos em linha de produção. Estrutura industrial ao redor tem grandes colunas, máquinas pesadas e passarelas de operação.
Negócios

ArcelorMittal foca em aços especiais contra tarifaço e prevê manter R$ 1,69 bi em compras no Ceará

Em 2025, os produtos da indústria siderúrgica brasileira chegaram a ter uma sobretaxa de 50%.

Letícia do Vale
01 de Maio de 2026
Foto de portal do Imposto de Renda, que tem prazo de declaração aberto até maio de 2026.
Negócios

Declaração completa ou simplificada no IRPF 2026: entenda qual modelo escolher

Modelos têm diferentes formas de calcular os descontos sobre a renda para chegar ao valor final.

Mariana Lemos
01 de Maio de 2026
Pronunciamento de Lula foi exibido na noite de quinta-feira (30).
Negócios

Novo Desenrola prevê descontos de até 90%, saque do FGTS e bloqueio a bets

Conforme anúncio do presidente Lula, o programa será lançado na segunda-feira (4).

Redação
01 de Maio de 2026
Egídio Serpa

Corrupção: falta a luz da moralidade no fim do túnel da esperança

A decisão do Senado Federal de barrar a indicação de Jorge Messias para o STF foi um sinal de que algo está mudando, ou caminha para a mudança

Egídio Serpa
01 de Maio de 2026
Avião da Gol.
Igor Pires

Alta do preço do querosene impede Gol de lançar destino internacional em Fortaleza

Igor Pires
01 de Maio de 2026
Cidade de Fortaleza. Predios, Condominios, vista de cima
Negócios

Novo MCMV tira classe média do limbo e deve aquecer mercado imobiliário de Fortaleza em até 10%

Mudanças no programa elevaram limites de renda e teto dos imóveis financiados.

Letícia do Vale
01 de Maio de 2026
Fachada do banco.
Negócios

BNB diz que fará novas licitações para Agroamigo e Crediamigo após pregões desertos

Os editais ainda serão divulgados.

Redação
30 de Abril de 2026
Foto de um caminhão em estrada florestal transportando carga.
Auto

Como caminhão elétrico pode mudar o transporte de cargas no país

Entenda como funcionam caminhões elétricos, quais são as vantagens e quando essa tecnologia pode crescer no Brasil.

Redação
30 de Abril de 2026
Fachada do Banco do Nordeste.
Negócios

Pregões do BNB para Crediamigo e Agroamigo fracassam após desclassificação de empresas

Licitações estão avaliadas em R$ 2 bilhões e deveriam substituir as atuais operadoras Inec e Camed.

Paloma Vargas
30 de Abril de 2026
Lote de bilhetes da Mega-Sena com detalhes em cores variadas, destaque para o logo da loteria, em uma mesa, prontos para jogar e participar do sorteio.
Negócios

Mega-Sena acumulada: veja quanto pode render R$ 130 milhões aplicados na poupança

Sorteio será realizado nesta quinta-feira (30) às 21h.

Redação
30 de Abril de 2026
Francisco Segundo
Victor Ximenes

Cearense comandará setor de Dívida Pública do Tesouro Nacional

Victor Ximenes
30 de Abril de 2026