Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Quais produtos o agronegócio cearense mais exporta em 2026? Confira a lista

Neste primeiro semestre, o setor exportou US$ 151,31 milhões.

Escrito por Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
24 de Maio de 2026 - 11:00
capa da noticia
Legenda: O Ceará é um dos principais produtores de melão do País.
Foto: Cipp/Divulgação.

O agronegócio cearense exportou US$ 151,31 milhões entre janeiro e abril de 2026. O melão foi o principal produto da pauta exportadora do Estado, totalizando US$ 38,5 milhões, alta de 54,38% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os dados são da Comex Stat, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), e da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE).

Logo após o melão, aparecem dois itens que têm a característica de ter o Ceará como maior produtor nacional: a cera de carnaúba e a castanha de caju.

Veja também

Imagem da notícia: União Europeia deve dobrar compras do agronegócio cearense com acordo do Mercosul
Agro

União Europeia deve dobrar compras do agronegócio cearense com acordo do Mercosul
Imagem da notícia: Acordo entre Mercosul e UE deve impulsionar exportações de frutas do Ceará, diz Alckmin
Agro

Acordo entre Mercosul e UE deve impulsionar exportações de frutas do Ceará, diz Alckmin
Imagem da notícia: Com investimento de R$ 100 milhões, Ceará deve produzir uva no Vale do Jaguaribe para exportação
Agro

Com investimento de R$ 100 milhões, Ceará deve produzir uva no Vale do Jaguaribe para exportação

As exportações de cera somaram em 2026 US$ 35,1 milhões. Esse valor representa uma queda de 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Já na castanha de caju, o tombo é ainda maior. Foram US$ 15,6 milhões exportados, 42,47% a menos do que entre janeiro e abril de 2025. Foi a maior queda percentual entre os produtos cearenses mais comercializados com o exterior.

Confira a lista de produtos mais exportados do Ceará em 2026 (jan-abr):

  1. Melão: US$ 38,5 milhões;
  2. Cera de carnaúba: US$ 35,1 milhões;
  3. Castanha de caju: US$ 15,6 milhões;
  4. Peixes: US$ 11,9 milhões;
  5. Melancia: US$ 11,4 milhões;
  6. Couros e peles: US$ 9,1 milhões;
  7. Conservas de pescados: US$ 9,01 milhões;
  8. Água de coco: US$ 8,1 milhões;
  9. Lagostas: US$ 6,7 milhões;
  10. Sucos de frutas: US$ 5,9 milhões.

Agronegócio cearense se fortalece no segundo semestre, diz Faec

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, observa que a produção do agronegócio cearense mantém certa estabilidade no comparativo entre 2025 e 2026 e que o período entre julho e dezembro normalmente é o de maior produtividade no campo.

"As exportações do agronegócio mesmo acontecem no segundo semestre. Estamos em período de chuvas, e uma das pautas boas nossas são frutas, cera de carnaúba, castanha de caju, que realmente no primeiro semestre é mais complexo", lista.

Nos quatro primeiros meses deste ano, as exportações cearenses do agronegócio totalizaram US$ 159,1 milhões, 2,36% a menos do que no mesmo período de 2025. 

"Acho que, no segundo semestre, a gente compensa isso. O que nos incomoda mesmo são os ciclos que acontecem na economia. A castanha de caju já exportou US$ 200 milhões, mas diminuiu. A cera de carnaúba já aumentou e diminuiu. Não pode quebrar os ritmos do ciclo econômico, tem que continuar a cultura e acrescentar outras", explica Amílcar.

Frutas devem representar maiores exportações do Estado, diz especialista

Enquanto produtos como cera de carnaúba e castanha de caju reduzem a participação na pauta exportadora cearense, as frutas, como melão e melancia, a cada dia passam a representar parcela maior.

Entre janeiro e abril de 2026, foram US$ 54,6 milhões exportados, 34,3% do valor dos produtos do agronegócio do Ceará comercializados com o exterior. A tendência é notada pelo mercado, como observa Augusto Fernandes, CEO da JM Negócios Aduaneiros.

O especialista reforça que essa perspectiva de crescimento perpassa também pelos sucos de fruta, que têm valor agregado maior do que as frutas frescas.

"Isso já ocorreu no passado. Havia empresas que dominavam o mercado de sucos de frutas também. Pode ser uma tendência voltando. As frutas frescas (in natura) têm um custo de transporte alto, além do produto ser perecível. Mas isso não muda da noite pro dia; os hábitos dos consumidores demoram", avalia. 

 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Economia/Portos Estados/Ceará Economia

VC Repórter

Imagem da notícia Quais produtos o agronegócio cearense mais exporta em 2026? Confira a lista
Agro

Quais produtos o agronegócio cearense mais exporta em 2026? Confira a lista

Neste primeiro semestre, o setor exportou US$ 151,31 milhões.

Luciano Rodrigues

Há 1 hora

Imagem da notícia Chapada do Araripe tem potencial para ser novo polo agrícola do Ceará, diz Faec
Agro

Chapada do Araripe tem potencial para ser novo polo agrícola do Ceará, diz Faec

Produções de grãos como milho e soja são atrativos na região.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Acordo entre Mercosul e UE deve impulsionar exportações de frutas do Ceará, diz Alckmin
Agro

Acordo entre Mercosul e UE deve impulsionar exportações de frutas do Ceará, diz Alckmin

Presidente em exercício também vislumbra o crescimento do turismo entre os blocos.

Paloma Vargas

 e 

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Sem produção própria, Ceará paga 11 vezes mais por madeira para a indústria
Agro

Sem produção própria, Ceará paga 11 vezes mais por madeira para a indústria

Letícia do Vale

Imagem da notícia Existe mercado florestal no semiárido? Conheça a realidade do setor no Ceará
Agro

Existe mercado florestal no semiárido? Conheça a realidade do setor no Ceará

Letícia do Vale

Imagem da notícia Com investimento de R$ 100 milhões, Ceará deve produzir uva no Vale do Jaguaribe para exportação
Agro

Com investimento de R$ 100 milhões, Ceará deve produzir uva no Vale do Jaguaribe para exportação

Produto pode ter como principal destino a Europa.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia União Europeia deve dobrar compras do agronegócio cearense com acordo do Mercosul
Agro

União Europeia deve dobrar compras do agronegócio cearense com acordo do Mercosul

Vendas para o exterior devem ser focadas em frutas, cera de carnaúba e proteínas animais.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Exportações de mel do Ceará caem 80% no primeiro trimestre de 2026
Agro

Exportações de mel do Ceará caem 80% no primeiro trimestre de 2026

Vendas do alimento para o exterior sofrem a maior redução entre os principais produtos do agronegócio cearense.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Quais as regras e limites para declaração de Imposto de Renda em atividade rural em 2026?
Agro

Quais as regras e limites para declaração de Imposto de Renda em atividade rural em 2026?

Mudanças principais envolvem o limite anual de faturamento.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Recuperação judicial da Trebeschi gera incertezas no Ceará; entenda os possíveis impactos
Agro

Recuperação judicial da Trebeschi gera incertezas no Ceará; entenda os possíveis impactos

Grupo é um dos maiores produtores nacionais de tomate e emprega mais de 400 pessoas na Serra da Ibiapaba.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Café amazônico com produção 4 vezes superior ao Arábica entra em teste na Serra da Ibiapaba
Agro

Café amazônico com produção 4 vezes superior ao Arábica entra em teste na Serra da Ibiapaba

O cultivo do Robusta abre novas fronteiras agrícolas em regiões onde o café tradicional não prosperaria.

Paloma Vargas

Imagem da notícia Ceará lidera crescimento na produção de leite do País nos últimos 10 anos
Agro

Ceará lidera crescimento na produção de leite do País nos últimos 10 anos

Estado ampliou produção em 147,3% entre 2015 e 2024, impulsionado por melhoramento genético.

Letícia do Vale

 e 

Gabriela Custódio

Imagem da notícia Cearenses transformaram quintais em negócios lucrativos na Serra da Ibiapaba
Agro

Cearenses transformaram quintais em negócios lucrativos na Serra da Ibiapaba

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia O poder dos pequenos: tecnologia e sustentabilidade modernizam o agro no Ceará
Agro

O poder dos pequenos: tecnologia e sustentabilidade modernizam o agro no Ceará

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Agro cearense projeta distrito de exportação em Russas com faturamento de R$ 1 bilhão
Agro

Agro cearense projeta distrito de exportação em Russas com faturamento de R$ 1 bilhão

Conforme o projeto, serão gerados 3 mil empregos na região.

Luciano Rodrigues