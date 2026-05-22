Negócios

Agro DN Auto Papo Carreira Tecnologia Loterias

Chapada do Araripe tem potencial para ser novo polo agrícola do Ceará, diz Faec

Produções de grãos como milho e soja são atrativos na região.

Escrito por Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
22 de Maio de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Amílcar Silveira, presidente da Faec, discursa durante 3ª edição do Cresce Ceará.
Foto: Thiago Gadelha.

A Chapada do Araripe deve se tornar um novo polo agrícola consolidado no Ceará, projeta Amílcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec).

Durante participação na 3ª edição do fórum Cresce Ceará, realizado pelo Diário do Nordeste, em parceria com o Banco do Nordeste (BNB), nessa quinta-feira (21), Amílcar ressaltou a importância da região, localizada no extremo sul do Estado, na divisa com Pernambuco.

Veja também

Imagem da notícia: Transnordestina até Quixadá será entregue até o fim deste ano, diz TLSA
Negócios

Transnordestina até Quixadá será entregue até o fim deste ano, diz TLSA
Imagem da notícia:
Negócios

"Não há por que a concessão não ser renovada", diz presidente da Enel Ceará

A produção na Chapada do Araripe está avançada, com grãos entre os principais cultivos. São mais de 1 milhão de hectares, sendo 60% no Ceará. Precisamos preservar a Floresta do Araripe, mas também produzir". 
Amílcar Silveira
Presidente da Faec

De acordo com ele, a região conta com 60 mil ha plantados, podendo chegar a 1 milhão de hectares quando considerada toda a Chapada do Araripe: "O Piauí tem a mesma área em todo o Estado", afirmou.

Região tem potencial de grãos

Amílcar também comentou sobre a preferência por grãos em vez de produtos de maior valor agregado, como frutas, legumes e verduras (FLV).

Para ele, o cultivo de FLV é adequado em regiões com acesso a perímetros irrigados, como a Serra da Ibiapaba e a Chapada do Apodi. 

3ª edição do Cresce Ceará debateu sobre o papel da energia no novo ciclo de expansão do agronegócio cearense.
Legenda: 3ª edição do Cresce Ceará debateu sobre o papel da energia no novo ciclo de expansão do agronegócio cearense.
Foto: Thiago Gadelha.

"Defendo que, nas regiões com perímetro irrigado, devemos priorizar produtos de alto valor agregado. Onde a água é mais escassa, o grão é a alternativa mais viável", explicou Amílcar.

Dados da Produção Agrícola Municipal (PAM) de 2024, última pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que a área destinada ao plantio de soja no Ceará cresceu 688% desde 2020.

3ª edição do Cresce Ceará debateu a expansão do agronegócio do Estado

Nessa quinta-feira (21), a 3ª edição do Cresce Ceará reuniu especialistas e produtores para discutir os caminhos de expansão e os desafios estruturais do agronegócio no Estado, com destaque para a logística e para a energia.

O governador Elmano de Freitas avaliou que o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia abre oportunidades para o agronegócio, a indústria e o setor têxtil cearense. 

"O acordo é importante para o agronegócio, para a indústria, para o setor têxtil. No agronegócio, é importante para a carne, para a fruta, para muitas das nossas produções", listou.

Elmano de Freitas, governador do Ceará, durante participação na 3ª edição do Cresce Ceará.
Legenda: Elmano de Freitas, governador do Ceará, durante participação na 3ª edição do Cresce Ceará.
Foto: Thiago Gadelha.

O governador destacou a infraestrutura do Estado como diferencial competitivo, citando o Porto do Pecém, a malha rodoviária e a ferrovia. Segundo ele, o Ceará tem condições de aproveitar ao máximo a abertura do mercado europeu.

Elmano, no entanto, ponderou sobre a cadeia do leite. Ele ressaltou que a Europa possui uma produção leiteira "muito eficaz e competitiva" e que o setor local precisa ganhar eficiência para enfrentar a concorrência dos produtos importados. 

"Temos que dar atenção para garantir uma melhoria de eficiência da nossa cadeia do leite. Acho que estamos prontos para nos organizarmos e avançar nos mercados, especialmente na cadeia europeia", concluiu.

O Cresce Ceará contou com dois painéis de debate de grande relevância para o setor. O Painel 1, que abordou “O papel da energia no novo ciclo de expansão do agro cearense”, contando com a participação de Jurandir Picanço, da Fiec; José Nunes, presidente da Enel Ceará; Rita Grangeiro, proprietária da Fazenda Grangeiro e CEO da My Coco; e Raimundo Vandir Farias Júnior, diretor de negócios do BNB. O debate foi mediado por Victor Ximenes.

Em seguida, o Painel 2 discutiu o tema “Logística no agronegócio: traçando caminhos para o crescimento”, reuniu o engenheiro, empresário e idealizador do Arco Metropolitano, João Teixeira; o diretor comercial da Transnordestina Logística, Alex Trevisan; o CEO da Brok Fresh, Tropical Nordeste Fruit e Brok Logística, Edson Brok; e o gerente do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste do BNB, Alison Martins. A mediação desSe bloco ficou a cargo de Egídio Serpa.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Logradouros/chapada do araripe Economia Estados/Ceará

VC Repórter

Imagem da notícia Chapada do Araripe tem potencial para ser novo polo agrícola do Ceará, diz Faec
Agro

Chapada do Araripe tem potencial para ser novo polo agrícola do Ceará, diz Faec

Produções de grãos como milho e soja são atrativos na região.

Luciano Rodrigues

Há 1 hora

Imagem da notícia Acordo entre Mercosul e UE deve impulsionar exportações de frutas do Ceará, diz Alckmin
Agro

Acordo entre Mercosul e UE deve impulsionar exportações de frutas do Ceará, diz Alckmin

Presidente em exercício também vislumbra o crescimento do turismo entre os blocos.

Paloma Vargas

 e 

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Sem produção própria, Ceará paga 11 vezes mais por madeira para a indústria
Agro

Sem produção própria, Ceará paga 11 vezes mais por madeira para a indústria

Letícia do Vale

Imagem da notícia Existe mercado florestal no semiárido? Conheça a realidade do setor no Ceará
Agro

Existe mercado florestal no semiárido? Conheça a realidade do setor no Ceará

Letícia do Vale

Imagem da notícia Com investimento de R$ 100 milhões, Ceará deve produzir uva no Vale do Jaguaribe para exportação
Agro

Com investimento de R$ 100 milhões, Ceará deve produzir uva no Vale do Jaguaribe para exportação

Produto pode ter como principal destino a Europa.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia União Europeia deve dobrar compras do agronegócio cearense com acordo do Mercosul
Agro

União Europeia deve dobrar compras do agronegócio cearense com acordo do Mercosul

Vendas para o exterior devem ser focadas em frutas, cera de carnaúba e proteínas animais.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Exportações de mel do Ceará caem 80% no primeiro trimestre de 2026
Agro

Exportações de mel do Ceará caem 80% no primeiro trimestre de 2026

Vendas do alimento para o exterior sofrem a maior redução entre os principais produtos do agronegócio cearense.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Quais as regras e limites para declaração de Imposto de Renda em atividade rural em 2026?
Agro

Quais as regras e limites para declaração de Imposto de Renda em atividade rural em 2026?

Mudanças principais envolvem o limite anual de faturamento.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Recuperação judicial da Trebeschi gera incertezas no Ceará; entenda os possíveis impactos
Agro

Recuperação judicial da Trebeschi gera incertezas no Ceará; entenda os possíveis impactos

Grupo é um dos maiores produtores nacionais de tomate e emprega mais de 400 pessoas na Serra da Ibiapaba.

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Café amazônico com produção 4 vezes superior ao Arábica entra em teste na Serra da Ibiapaba
Agro

Café amazônico com produção 4 vezes superior ao Arábica entra em teste na Serra da Ibiapaba

O cultivo do Robusta abre novas fronteiras agrícolas em regiões onde o café tradicional não prosperaria.

Paloma Vargas

Imagem da notícia Ceará lidera crescimento na produção de leite do País nos últimos 10 anos
Agro

Ceará lidera crescimento na produção de leite do País nos últimos 10 anos

Estado ampliou produção em 147,3% entre 2015 e 2024, impulsionado por melhoramento genético.

Letícia do Vale

 e 

Gabriela Custódio

Imagem da notícia Cearenses transformaram quintais em negócios lucrativos na Serra da Ibiapaba
Agro

Cearenses transformaram quintais em negócios lucrativos na Serra da Ibiapaba

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia O poder dos pequenos: tecnologia e sustentabilidade modernizam o agro no Ceará
Agro

O poder dos pequenos: tecnologia e sustentabilidade modernizam o agro no Ceará

Luciano Rodrigues

Imagem da notícia Agro cearense projeta distrito de exportação em Russas com faturamento de R$ 1 bilhão
Agro

Agro cearense projeta distrito de exportação em Russas com faturamento de R$ 1 bilhão

Conforme o projeto, serão gerados 3 mil empregos na região.

Luciano Rodrigues