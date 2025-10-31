São 25 insetos encontrados na Chapada do Araripe e que tinham sido levados ilegalmente
O Corpo de Bombeiros, o ICMBio e a brigada da Guarda Municipal do Crato fazem o combate às chamas
Eduardo Guimarães é um dos seis cearenses que estavam em Marrakech no momento em que ocorreu o desastre ambiental
Lançamento do projeto, que tem o apoio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), contou com plantio de mudas e distribuição de itens produzidos por famílias agricultoras
Outros seis biomas brasileiros foram selecionados e receberão o aporte de R$ 150 mil
Objeto será encaminhado ao acervo do museu gerido pela Urca, em Santana do Cariri
Os parques Nacional de Jericoacoara, Nacional de Ubajara e a Floresta Nacional do Araripe – Apodi serão contemplados com o edital público lançado pelo Ministério do Meio Ambiente
Caso foi destaque na revista Science. Desde que foi descoberto, o Ubirajara jabutus mobiliza a comunidade científica por sua saída ilegal do País
Alvo de pesquisadores do mundo inteiro, os fósseis encontrados no sul do Ceará se interligam com várias partes do planeta
A captação de água vai assegurar abastecimento de Araripe, Campos Sales e Salitre