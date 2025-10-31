Diário do Nordeste
Montagem com três fotos que mostram fósseis dispostos sobre uma mesa

Opinião

Fósseis do Cariri que estavam à venda no Reino Unido são repatriados

São 25 insetos encontrados na Chapada do Araripe e que tinham sido levados ilegalmente

Foto frontal Paulo Henrique Rodrigues (o PH)
Paulo Henrique Rodrigues (o PH) 02 de Abril de 2025
Imagem aérea de incêndio na Chapada do Araripe

Ceará

Incêndio supostamente criminoso atinge cerca de 100 hectares da Chapada do Araripe, no Cariri

O Corpo de Bombeiros, o ICMBio e a brigada da Guarda Municipal do Crato fazem o combate às chamas

Luana Severo 30 de Outubro de 2024
Comitiva do Ceará aguarda em saguão de hotel após terremoto no Marrocos

Ceará

'Em questão de um minuto, o tremor foi aumentando muito', diz cearense sobre terremoto no Marrocos

Eduardo Guimarães é um dos seis cearenses que estavam em Marrakech no momento em que ocorreu o desastre ambiental

Beatriz Irineu e Thatiany Nascimento 09 de Setembro de 2023
Plantio de mudas em lançamento do projeto Pomares da Caatinga

Ceará

Fundação Araripe lança projeto de recuperação ambiental, em Juazeiro do Norte

Lançamento do projeto, que tem o apoio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), contou com plantio de mudas e distribuição de itens produzidos por famílias agricultoras

Redação 25 de Fevereiro de 2023
montagem de fotos de giselle bundchen e do pássaro soldadinho do araripe

Ceará

Gisele Bündchen faz doação para preservação do soldadinho-do-araripe no Ceará

Outros seis biomas brasileiros foram selecionados e receberão o aporte de R$ 150 mil

Redação 22 de Julho de 2022
fóssil de peixe volta ao Brasil

Ceará

Fóssil de peixe da Chapada do Araripe é devolvido ao Ceará após venda ilegal na Itália

Objeto será encaminhado ao acervo do museu gerido pela Urca, em Santana do Cariri

Redação 18 de Março de 2022
Pedra furada, no Parque Nacional de Jericoacoara, em Jijoca

Meio Ambiente

Três Unidades de Conservação no Ceará serão beneficiadas com programa de preservação de trilhas

Os parques Nacional de Jericoacoara, Nacional de Ubajara e a Floresta Nacional do Araripe – Apodi serão contemplados com o edital público lançado pelo Ministério do Meio Ambiente

Matheus Facundo 02 de Dezembro de 2021

Região

Após polêmica, artigo que descreve espécie de dinossauro mais antigo da Bacia do Araripe é excluído

Caso foi destaque na revista Science. Desde que foi descoberto, o Ubirajara jabutus mobiliza a comunidade científica por sua saída ilegal do País

Antonio Rodrigues 29 de Setembro de 2021
Fósseis

Região

Como os fósseis da Bacia do Araripe ajudam a recontar a história do planeta

Alvo de pesquisadores do mundo inteiro, os fósseis encontrados no sul do Ceará se interligam com várias partes do planeta

Antonio Rodrigues 17 de Setembro de 2021
Poço

Região

Maior poço profundo do Ceará é reativado com 70% a mais de vazão na Chapada do Araripe

A captação de água vai assegurar abastecimento de Araripe, Campos Sales e Salitre

Honório Barbosa 26 de Agosto de 2021
