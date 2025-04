Fosseis do Cariri que estavam à venda no Reino Unido são repatriados

Fósseis de insetos encontrados na Chapada do Araripe que saíram do País ilegalmente foram repatriados. As peças já estão no Brasil, na sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília, mas o destino é Santana do Cariri. Elas serão transferidos para o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens. Não foi divulgada a data.

O pedido de repatriação foi feito em 2023, após denúncia de uma pesquisadora. Com apoio de policiais federais e de estudiosos da área, os procuradores conseguiram provar que os fósseis foram retirados do Cariri.

Um laudo técnico demonstrou às autoridades britânicas a presença de pedra típica da formação geológica chamada Crato, da Chapada do Araripe, presente nos municípios de Santana do Cariri e Nova Olinda.

Veja também Paulo Henrique Rodrigues (o PH) Da Alemanha ao Cariri, o 'dinossauro Ubirajara' é símbolo de uma vitória sobre o colonialismo Paulo Henrique Rodrigues (o PH) O senhor da lança repousa ao sopé da Chapada do Araripe

A lei brasileira proíbe a exploração e a venda de fósseis. O Decreto-Lei 4.146/42, ainda em vigor, veda a extração, comercialização, transporte e exportação desse tipo de material sem que haja autorização de governo.

“A repatriação permite que o patrimônio volte para a propriedade da União, ao povo brasileiro, e passe por análise científica, por exposição museológica e, assim, seja apresentado à população”, afirma o procurador da República Rafael Rayol.

Mais de mil fósseis repatriados

É o cálculo feito pelo Ministério Público Federal desde 2022. Realmente, quem cobre a região do Cariri tem percebido um avanço na repatriação.

Nesta espaço, já mostramos mais de uma vez os fósseis que estão de volta ao Ceará, situação bem diferente de uma década atrás, quando os fósseis eram localizados, mas só restava lamentar.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.