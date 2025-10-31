Região

Morre seu Miguel Balbino, comerciante tradicional de Quixeramobim, aos 101 anos

Figura histórica na cidade do Interior do Estado, seu Miguel Eloi deixa nove filhos e ficou conhecido não apenas pelo seu comércio, existente desde 1948, mas pelo seu jeito divertido de levar a vida

Redação
30 de Julho de 2023
Barragem
Região

Duas barragens se rompem em Itapipoca, no Ceará; famílias foram evacuadas

O acidente ocorreu entre a tarde e a noite desse sábado (8)

Redação
09 de Abril de 2023
pedaços de vestígios oelosos na faixa de areia
Região

UFC inicia análise de manchas de óleo que surgiram no Litoral Leste do Ceará

Pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) começaram a desenvolver, nesta segunda-feira (31), estudo de verificação de amostras coletadas em seis praias

Lígia Costa
31 de Janeiro de 2022
Pinto de quatro pés
Região

Pinto de quatro pés nasce na zona rural de Maranguape; vídeo

O animal sofre de polimelia, uma má formação congênita na qual o bicho tem um número de membros a mais do que o normal

Redação
31 de Janeiro de 2022
Região

113 das 184 cidades cearenses já registram volume de chuva acima da média histórica para janeiro

O volume acumulado em janeiro já é o segundo maior desde 2016, quando, naquele ano, janeiro encerrou com 189.6 mm

André Costa
29 de Janeiro de 2022
Região

Ceará registra mais de 32 mil raios nos primeiros 26 dias de 2022

Sertão de Crateús, Vale do Jaguaribe e Centro-Sul foram as macrorregiões mais atingidas, segundo a Enel Distribuição Ceará

Redação
29 de Janeiro de 2022
Idosa com guarda-chuva anda em direção a criança com guarda-chuva em Fortaleza
Região

Ceará deve ter chuvas isoladas em todas as macrorregiões no fim de semana

A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)

Redação
28 de Janeiro de 2022
chuva no ceará
Região

Chuva derruba barracas em frente ao Centro de Apoio aos Romeiros em Juazeiro do Norte

Os dois postos de coleta do município contabilizaram precipitações de 30,5 mm e 43 mm em 24 horas

Redação
28 de Janeiro de 2022
piche na mão de bombeiro militar
Região

Ondas swell podem ter provocado retorno de manchas de óleo à orla cearense, avalia pesquisador

Conforme Rivelino Cavalcante, manchas podem ter mesma origem das surgidas em 2019. Resultado, contudo, será cravado somente após análise técnica

Lígia Costa
27 de Janeiro de 2022
oleo misturado a algas
Região

Manchas de óleo se espalham pelo Litoral Leste do Ceará; veja locais

Com primeiros registros em Aracati, vestígios oleosos foram fotografados por banhistas em vários pontos do Litoral Leste, até Fortaleza

Lígia Costa
27 de Janeiro de 2022
onibus passa por ponto de alagamento na washington soares
Região

Fortaleza registra alagamentos em manhã chuvosa; cenário é favorável para precipitação durante o dia

Funceme explica que áreas de instabilidade e efeitos locais contribuem para o registro de chuvas em todas as macrorregiões do Estado

Redação
27 de Janeiro de 2022
vários pedaços de piche na areia
Região

Fragmentos de óleo são encontrados na Praia de Canoa Quebrada, no Aracati ; veja vídeo

Pedaços de piche também foram localizados em pelo menos outras três praias do município. Ainda não há informações sobre a origem do material

Lígia Costa
26 de Janeiro de 2022
Região

Número de indígenas no CE com Covid em janeiro já supera a soma dos 3 últimos meses

Em contrapartida, apesar do aumento nos casos, não houve nenhum registro de óbito em decorrência da doença nos últimos cinco meses

André Costa
26 de Janeiro de 2022
recusou vacina
Região

Jovem de Camocim morre de Covid-19 após recusar vacina por "opinião própria", diz Prefeitura

Mesmo com uma doença que pode afetar os pulmões, homem de 19 anos não aceitou o imunizante

Redação
26 de Janeiro de 2022
criança morre em nova olinda
Região

Criança de 10 anos morre atingida por banco de madeira enquanto brincava em Nova Olinda

Filho de servidores municipais, garoto estava nas dependências da Fundação Casa Grande

Redação
26 de Janeiro de 2022
Guaramiranga vacinou 100% da população contra Covid com D1
Região

Em nova onda da Covid, veja como está Guaramiranga, 1ª cidade do CE a vacinar toda população com D1

Aumento da transmissão do vírus ocorre desde o início de janeiro, mas pacientes têm quadros leves, diferentemente do que ocorreu na 2ª onda da pandemia

Lucas Falconery e Thatiany Nascimento
25 de Janeiro de 2022
Gestante usando roupa cinza apoia mãos na barriga
Região

Gestante que recusou vacina contra Covid-19 duas vezes morre da doença em Tamboril

O óbito foi o primeiro causado pelo coronavírus neste ano no município

Carol Melo
24 de Janeiro de 2022
Previsão de chuva nas regiões do Ceará.
Região

Ceará deverá ter chuvas isoladas nesta última semana de janeiro; veja previsão da Funceme

Fundação detalha possibilidade do Estado apresentar céu variando entre nublado e com poucas nuvens

Redação
24 de Janeiro de 2022
Cachorro é ferido e morto em Farias Brito
Região

Cachorro é agredido e morto em vaquejada no Interior do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará informou que o caso de maus-tratos ao animal está sendo apurado

Redação
24 de Janeiro de 2022
Região

Jovem é resgatada após deslizar e cair 10 metros em cachoeira na cidade de Baturité

Segundo o Corpo de Bombeiros, a moça teve lesões na face, nos dentes e no tornozelo

Redação
23 de Janeiro de 2022