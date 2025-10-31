Figura histórica na cidade do Interior do Estado, seu Miguel Eloi deixa nove filhos e ficou conhecido não apenas pelo seu comércio, existente desde 1948, mas pelo seu jeito divertido de levar a vida
O acidente ocorreu entre a tarde e a noite desse sábado (8)
Pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) começaram a desenvolver, nesta segunda-feira (31), estudo de verificação de amostras coletadas em seis praias
O animal sofre de polimelia, uma má formação congênita na qual o bicho tem um número de membros a mais do que o normal
O volume acumulado em janeiro já é o segundo maior desde 2016, quando, naquele ano, janeiro encerrou com 189.6 mm
Sertão de Crateús, Vale do Jaguaribe e Centro-Sul foram as macrorregiões mais atingidas, segundo a Enel Distribuição Ceará
A previsão é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme)
Os dois postos de coleta do município contabilizaram precipitações de 30,5 mm e 43 mm em 24 horas
Conforme Rivelino Cavalcante, manchas podem ter mesma origem das surgidas em 2019. Resultado, contudo, será cravado somente após análise técnica
Com primeiros registros em Aracati, vestígios oleosos foram fotografados por banhistas em vários pontos do Litoral Leste, até Fortaleza
Funceme explica que áreas de instabilidade e efeitos locais contribuem para o registro de chuvas em todas as macrorregiões do Estado
Pedaços de piche também foram localizados em pelo menos outras três praias do município. Ainda não há informações sobre a origem do material
Em contrapartida, apesar do aumento nos casos, não houve nenhum registro de óbito em decorrência da doença nos últimos cinco meses
Mesmo com uma doença que pode afetar os pulmões, homem de 19 anos não aceitou o imunizante
Filho de servidores municipais, garoto estava nas dependências da Fundação Casa Grande
Aumento da transmissão do vírus ocorre desde o início de janeiro, mas pacientes têm quadros leves, diferentemente do que ocorreu na 2ª onda da pandemia
O óbito foi o primeiro causado pelo coronavírus neste ano no município
Fundação detalha possibilidade do Estado apresentar céu variando entre nublado e com poucas nuvens
A Polícia Civil do Estado do Ceará informou que o caso de maus-tratos ao animal está sendo apurado
Segundo o Corpo de Bombeiros, a moça teve lesões na face, nos dentes e no tornozelo