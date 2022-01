Ceará registra mais de 32 mil raios nos primeiros 26 dias de 2022

O Estado já contabilizou 32.964 raios neste ano, com dados coletados entre o dia primeiro até a última quarta-feira (26), conforme balanço do Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel Distribuição Ceará. A maior parte dos registros se concentram nas macrorregiões Sertão de Crateús, Vale do Jaguaribe e Centro-Sul.

O Sertão de Crateús liderou a quantidade de raios, com 5.038, seguido de Vale do Jaguaribe, com 5.031, e do Centro-Sul, com 4.935.

Dentre os municípios mais atingidos estão Crateús e Granja, com, respectivamente, 1.881 e 1.173 ocorrências. Logo em seguida, a Enel aponta Santa Quitéria (995), Acopiara (820) e Morada Nova (741).

Em 2022, o dia 13 de janeiro apresentou o maior número de descargas atmosféricas no Estado, somando um total de 6.852 raios. A segunda e a terceira data com maior registro aconteceram nos dias 11 (5.333) e 1 (2.706).

SISTEMA DE MONITORAMENTO

No ano passado, Granja e Santa Quitéria também estavam entre os municípios com maior incidência de raios. Granja apresentou 7.461 ocorrências e Santa Quitéria, 3.327.

A Enel também registrou março como o mês de 2021 com o maior número de incidências, tendo 32.463 descargas atmosféricas. Ao todo, o ano passado concentrou 97.795 raios no Ceará.

Essa contagem é feita pelo Sistema de Monitoramento e Alerta que funciona 24 horas por dia, acompanhando também as mudanças de chuvas, ventos fortes e queimadas.

Segundo a assessoria da Enel, o sistema "auxilia na verificação de possíveis ocorrências na rede da distribuidora, possibilitando que técnicos e engenheiros monitorem, em tempo real, todo o Ceará e, em caso de alguma ocorrência, agir de maneira mais assertiva e rápida".

RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS

A Enel indica alguns cuidados que todos devem ter durante tempestades:

Dentro de casa:

Evitar o uso do celular, secador de cabelo, ferro elétrico e outros aparelhos conectados à tomada;

e outros aparelhos conectados à tomada; Evitar uso de chuveiro ou torneira elétrica;

Evitar consertos de instalações elétricas.

Fora de casa:

Evitar contato com objetos metálicos , como cercas de arame, tubos metálicos e linhas telefônicas ou elétricas;

, como cercas de arame, tubos metálicos e linhas telefônicas ou elétricas; Evitar estar em locais como campos abertos, piscinas, lagos, praias, árvores isoladas, postes e locais elevados.

