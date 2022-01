Criança de 10 anos morre atingida por banco de madeira enquanto brincava em Nova Olinda

Uma criança de 10 anos morreu ao ser atingida por um banco de madeira nessa terça-feira (25), na Fundação Casa Grande, em Nova Olinda, no Sul do Ceará.

No momento do acidente, Bruno Feitosa de Melo brincava de empilhar bancos de madeira com outras crianças, quando um dos assentos caiu sobre ele.

A vítima chegou a ser encaminhada a uma unidade de saúde do município, mas não resistiu.

A Prefeitura de Nova Olinda lamentou o falecimento do garoto, filho de servidores municipais. "Neste momento de dor e aflição, externalizamos nossa profunda tristeza e solidariedade aos amigos e familiares do anjinho Bruno".

Também em nota de pesar, a Fundação Casa Grande comunicou que "está disponível para prestar total apoio aos familiares". A ONG garantiu ainda que "está tomando todas as providências necessárias".