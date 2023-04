Duas barragens se rompem em Itapipoca, no Ceará; famílias foram evacuadas

Duas barragens particulares se romperam, na tarde e na noite desse sábado (8), no Distrito de Severino, zona rural de Itapipoca, limite com Uruburetama, no Interior do Ceará. Ao todo, 12 casas ficaram alagadas, sendo nove delas evacuadas por questão de segurança.

Não houve feridos. As famílias já retornaram para suas residências, na manhã deste domingo (9), segundo o coordenador de Defesa Civil de Uruburetama, Cleyton Sampaio.

Conforme Sampaio, as barragens ficam em área privada de Itapipoca, sendo uma de porte médio e outra de menor tamanho.

Uma terceira barragem de pequeno porte também ameaçava romper. Por isso, houve a remoção das famílias, que puderam retornar após o risco de novo rompimento ser descartado.

A Defesa Civil de Itapipoca informou que fará novo levantamento ainda nesta manhã. Os municípios atuam em ação conjunta na área.

A chefe de Gabinete de Itapipoca, Cristina de Nascimento, afirmou que a gestão disponibilizou maquinário para reparo nas paradas e sangradouros das barragens.

“Juntamente com a defesa civil de Uruburetama, dialogamos com as famílias, especialmente os proprietários das barragens, porque precisamos fazer intervenção com máquina pesadas nas áreas”, disse.

“Temos tido algumas resistências. Porém, nossa orientação é fazer o que for possível para evitar novos rompimentos”, completou.

Chuvas na região

Nas últimas 24 horas, choveu em 121 municípios do Ceará, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados foram atualizados até as 10h deste domingo (9). Em Itapipoca, contudo, ainda não há o registro do volume pluviométricos.

No fim de março, as fortes chuvas na região já haviam provocado alagamentos, queda de árvore, princípio de desabamento e muitos transtornos para os moradores.

A situação dramática dessas famílias foi mostrada em reportagem do Diário do Nordeste. Naquele período, centenas de moradores foram retirados de suas casas ou ainda vivem em áreas de “risco iminente” de deslizamentos em Itapipoca, no Vale do Curu, distante cerca de 130 km de Fortaleza.

Já em Uruburetama, o volume pluviométrico registrado nas últimas 24 horas foi bem superior, de 25,2 milímetros, considerando os dois postos pluviométricos contabilizados. O município está entre os 15 que já registraram precipitações esperadas para toda a quadra chuvosa.

Assim como em Itapipoca, a população de Uruburetama também tem sido castigada pelas chuvas. Para se ter ideia, ainda no fim de março, o agricultor Vicente Martins, de 54 anos, perdeu não só os pertences, mas a casa onde morava depois das fortes chuvas registradas naquele mês.