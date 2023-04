Defesa Civil descarta risco iminente de rompimento em açude de Pedra Branca, mas recomenda obras

A Defesa Civil do Estado descartou o risco iminente de rompimento de um açude particular na comunidade de Serra da Santa Rita, em Pedra Branca. A conclusão partiu de uma análise realizada pelo órgão na estrutura do reservatório nessa quinta-feira (6).

No fim da noite de quarta-feira (5), o chefe do Executivo local, Matheus Gois (PSD), divulgou um vídeo alertando a população sobre a possibilidade da violação da estrutura do reservatório, que, segundo ele, poderia gerar uma espécie de "efeito cascata", provocando arrombamento ou transbordamento de outras barragens da região.

No entanto, como esclareceu o coordenador Defesa Civil do Estado, tenente-coronel Haroldo Gondim, nesta sexta-feira (7), a avaliação do órgão constatou que o nível de perigo não era tão alto como a Administração chegou a cogitar.

tenente-coronel Haroldo Gondim Coordenador Defesa Civil do Estado [A barragem] não estava com esse risco todo. As pessoas não foram evacuadas, não saíram de suas casas. Foi uma preocupação do prefeito, até porque com essas chuvas [intensas] a gente não sabe o que vai acontecer, mas, a priori, [a possibilidade imediata] foi descartada."

Legenda: Equipe de técnicos do Município e do órgão estadual realizaram uma avaliação da situação Foto: divulgação

Diferente da informação fornecida pelo representante, o secretário de Agricultura e Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil, Reginaldo Sousa, disse, ao Diário do Nordeste, que alguns moradores deixaram as próprias residência, entre quarta e quinta-feira, devido à possibilidade de arrombamento. Alguns deles chegaram a ser levados para os abrigos fornecidos pela cidade.

Risco de rompimento existe, mas é menor

Na visita ao açude, os técnicos do órgão estadual identificaram algumas anomalias, como formigueiros e surgimento de água no pé de jusante, de fácil resolução, conforme o relatório da instituição. A princípio, os problemas não representam um perigo imediato.

Legenda: Profissionais da Defesa Civil identificaram anomalias típicas de barramento de terra, que são de fácil resolução, conforme o relatório Foto: divulgação

Após a avaliação, a instituição recomendou a realização de obras para corrigir os problemas e garantir a segurança da barragem, entre elas o rebaixamento urgente do sangradouro e a limpeza dos taludes - espécie de superfície inclinada do maciço que pode está ou não em contato com a água do reservatório.

tenente-coronel Haroldo Gondim Coordenador Defesa Civil do Estado [O risco] foi descartado, desde que sejam feitas todas as intervenções. A gente não pode dizer que foi descartado [completamente], se continuar do mesmo jeito, se houver uma chuva muito intensa, não sabemos o que pode acontecer. Mas se forem feitas essas medidas a gente descarta a [possibilidade] de rompimento da parede."

Segundo o coordenador, as obras de manutenção do local ficaram a cargo da Prefeitura de Pedra Branca e do proprietário do terreno onde fica o açude, que já teriam iniciado as ações na quinta-feira.

Nos próximos dias, a Defesa Civil deve realizar novas inspeções no reservatórios, para monitorar a evolução da situação, conforme o capitão Araújo, um dos integrantes do grupo do órgão que realizou a análise da barragem.

"Considerando que as anomalias são de pequeno porte, nós temos dois pontos que vão ser observado nesses dias, para que a gente possa fazer novas inspeções e dar um novo posicionamento", detalhou à assessoria do Município.

