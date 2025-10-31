Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Jovem em cima de um cavalo

Segurança

Gabrielly Moreira não sofreu agressão sexual, diz laudo preliminar

A adolescente foi encontrada deitada sobre uma cisterna, conforme informação do padrasto da jovem

Redação 23 de Setembro de 2025
Montagem de duas fotos: a primeira é de Gabrielly Moreira em uma construção. A segunda, é ela treinando corte de cabelo em um boneco

Ceará

Gabrielly Moreira, modelo morta em Pedra Branca, comemorava fim de curso com amigos, diz padrasto

Bebida alcoólica foi encontrada no local do óbito

João Lima Neto 22 de Setembro de 2025
Gabrielly Moreira, jovem estudante e modelo de 16 anos que foi encontrada morta em Pedra Branca, no interior do Ceará, posa para retrato após desfile

Ceará

Morre modelo e rainha de cavalgada aos 16 anos no CE

Homenagens prestadas à jovem nas redes sociais destacaram a forte ligação dela com eventos culturais da região, como vaquejadas e cavalgadas.

Gabriela Custódio 20 de Setembro de 2025
Foto de menina que morreu após pneu cair sobre ela no Ceará

Ceará

Criança de 2 anos morre após pneu de caminhão cair sobre ela no Interior do Ceará

Menina foi para o trabalho com a mãe, em uma oficina, e estava brincando no local, quando se acidentou

Redação 11 de Julho de 2025
Roberto Pessoa e Gerson Cecchini

PontoPoder

Maracanaú, Itapipoca e Tamboril lideram ranking de novas filiações do PT no interior do Ceará

Lista completa de campeões de filiações no Ceará relaciona municípios em que diretórios petistas tiveram acréscimo de até 298,4% no quadro de membros

Bruno Leite 28 de Março de 2025
Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e realizou a prisão da suspeita em flagrante

Segurança

Mulher é presa em flagrante por matar marido a facadas no Interior do Ceará

A suspeita afirmou à Polícia Militar que cometeu o crime após uma discussão do casal

Redação 09 de Março de 2025
Saneamento

Ceará

Duas cidades do Ceará recebem fiscalização de saneamento até sexta (1º); veja quais

As ações abrangem análises de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Redação 28 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Pedra Branca?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Pedra Branca?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Adutora. Adutora que foi vandalizada em Pedra Branca, no Ceará, será inaugurada nesta quarta (11)

Ceará

Adutora que foi vandalizada em Pedra Branca, no Ceará, será inaugurada nesta quarta (11)

O crime de dano ao patrimônio segue sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará

Redação 11 de Setembro de 2024
