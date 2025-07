Criança de 2 anos morre após pneu de caminhão cair sobre ela no Interior do Ceará

Uma criança de dois anos morreu após um pneu de caminhão cair sobre ela no município de Pedra Branca, no Interior do Ceará, nessa quinta-feira (10). Ela estava em uma loja de autopeças no distrito de Cruzeta, onde a mãe trabalhava, no momento do acidente.

A menina, identificada como Ísis Maria Ferreira Dias, de 2 anos e 8 meses de idade, foi socorrida a um hospital em Tauá, cidade vizinha, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo apurações da TV Verdes Mares Cariri, a menina estaria brincando na oficina. Assim que o pneu caiu, a criança desmaiou e começou a sangrar, momento em que familiares a socorreram.

Morte 'suspeita' é investigada

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), informou que investiga as circunstâncias da morte, apontada como "suspeita". As investigações estão a cargo da Delegacia de Pedra Branca, que faz diligências e oitivas, e ainda aguarda o laudo pericial.