Fortaleza tem 5 das 10 escolas com maiores médias no Enem 2024 em todo o Brasil; veja lista

O Ceará tem a escola com maior média Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 e, no Top 10 das maiores notas, as instituições da Capital ocupam a metade da lista. As outras cinco colocações foram conquistadas por escolas do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, do Piauí e de Minas Gerais. As informações são dos microdados que foram disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) e analisados pelo Diário do Nordeste.

O ranking nacional é liderado inteiramente por escolas particulares. As escolas cearenses ocupam quatro dos cinco primeiros lugares. Mais uma vez, o Farias Brito Colégio de Aplicação obteve a melhor média (789,93), superando o resultado da própria escola no certame anterior.

Em seguida, está o Colégio Christus - Pré-Universitário (762,45). As demais escolas cearenses no ranking são o Colégio Ari de Sá Cavalcante da Major Facundo (760,09), na 4ª posição, o Colégio Farias Brito Pré-Vestibular Central (759,67), em 5º lugar, e a sede Mário Mamede do Colégio Ari de Sá Cavalcante (755,09), em 7º.

Para esse levantamento, a reportagem calculou a média de cada aluno — soma das notas em cada prova (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Redação) dividida por cinco — e, em seguida, calculou a média das notas do conjunto de alunos de cada escola.

Nessa metodologia, foram desconsiderados os alunos que tiraram zero em alguma das provas ou que a redação continha algum erro, como fuga ao tema, parte desconectada ou em branco.

Confira a lista com as dez escolas com melhores colocações no Enem 2024:

Farias Brito Colégio de Aplicação — Fortaleza (CE) Colégio Christus Pré-Universitário — Fortaleza (CE) Colégio Classe A — Campo Grande (MS) Colégio Ari de Sá Cavalcante - Major Facundo — Fortaleza (CE) Farias Brito Colégio Pré-Vestibular Central — Fortaleza (CE) Coleguium Ouro Preto Integral — Belo Horizonte (MG) Colégio Ari de Sá Cavalcante - Sede Mario Mamede — Fortaleza (CE) Colégio Objetivo Integrado — São Paulo (SP) Instituto Educacional São Jose — Teresina (PI) Colégio Santo Antônio — Belo Horizonte (MG)

Média entre as escolas públicas

Considerando apenas as escolas públicas brasileiras, as dez melhores médias foram obtidas por instituições das regiões Sudeste e Sul. Em primeiro lugar está o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (CAp-Coluni), de Viçosa, Minas Gerais, com média de 730,47.

Entre os dez primeiros lugares, as melhores médias entre escolas públicas foram de instituições de Minas Gerais (6), Rio Grande do Sul (2), Rio de Janeiro (1) e São Paulo (1).

O melhor resultado cearense entre as escolas públicas foi do Colégio Militar de Fortaleza (673,41), que ficou na 16ª posição. A Escola Estadual de Educação Profissionalizante (EEEP) Adriano Nobre, de Itapajé, está em 82º lugar, com média de 636,40.

Pesquise o desempenho da sua escola no Enem 2024

Consulte a tabela abaixo para buscar o resultado de alguma escola no Enem 2024. Use a caixa de texto para fazer uma busca pelo nome do estado, da cidade ou da instituição de ensino.