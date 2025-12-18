Diário do Nordeste
Gripe K: saiba onde se vacinar contra a influenza em Fortaleza

Veja quem pode e em quais locais encontrar o imunizante na Capital cearense.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Ceará
Profissional de saúde preparando uma dose de vacina contra a gripe, com o frasco e a seringa em destaque para aplicação.
Legenda: Imunizante protege contra diversos tipos de influenza, inclusive a nova variante.
Foto: Fabiane de Paula.

A gripe K tem alertado autoridades de saúde internacionais e do Brasil, onde recentemente foi identificada, devido ao potencial de elevar o número de casos. A doença é uma nova variante da influenza A (H3N2), conhecida como subclado K, e já possui uma forma efetiva de prevenção: a vacina contra gripe.

Também chamada de J.2.4.1, a cepa do vírus antecipou a temporada de resfriados em países da Europa e da Ásia, o que motivou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a emitir um alerta mundial sobre a possibilidade de o cenário se repetir em outras partes do globo. 

Em território brasileiro, o primeiro caso da gripe K foi identificado no fim de novembro, em uma amostra coletada em Belém. Até o momento, a variante não chegou oficialmente ao Ceará ou a outro estado. 

Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o caso paraense foi classificado como importado e, até essa quarta-feira (17), não há evidências de transmissão local associada ao subclado K no País.  

Vacina é a principal forma de prevenção

Ao Diário do Nordeste, o infectologista Danilo Campos, da Rede Oto Kora Saúde, detalhou que a gripe K tem os mesmos sintomas de um resfriado comum, como febre, dor no corpo, tosse, e dor de garganta

No entanto, como se trata de uma variante nova, o médico alerta para a possibilidade de o subclado K elevar o número de casos de gripe.

Diante desse cenário, o especialista destaca a importância da vacina contra a gripe como uma das principais estratégias para reduzir surtos e evitar complicações.  

Quem pode tomar o imunizante em Fortaleza

Na Capital cearense, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que o imunizante contra influenza está disponível gratuitamente para grupos prioritários, definidos pelo Ministério da Saúde (MS). São eles:

  • gestantes;
  • idosos;
  • crianças menores de 6 anos;
  • pessoas com comorbidades;
  • profissionais da saúde;
  • professores;
  • motoristas de ônibus rodoviários;
  • profissionais da segurança pública;
  • trabalhadores dos Correios;
  • integrantes de centros socioeducativos;
  • pessoas privadas de liberdade e seus respectivos profissionais.

Onde se vacinar contra a gripe K em Fortaleza

É possível se imunizar em qualquer um dos 134 postos de saúde da Capital (veja lista de endereços abaixo), que operam de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30.

Aos fins de semana e feriados, a vacina está disponível em dois postos de saúde, das 8h30 às 16h30:

  • Posto de saúde Geraldo Madeira Sobrinho (Pio XII)
  • Posto de saúde Mattos Dourado.

Confira o endereço de cada posto de saúde por regional

Profissional de saúde preparando uma dose de vacina contra a gripe, com o frasco e a seringa em destaque para aplicação.
