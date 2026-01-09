Governo deve mudar regras de reajuste do piso dos professores, diz Camilo

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou, nessa quinta-feira (8), que o Governo Federal deve mudar as regras do reajuste do piso salarial dos professores, através de uma medida provisória (MP), evitando que o aumento deste ano seja de apenas R$ 18.

O cearense detalhou, nas redes sociais, que o novo percentual deve ser divulgado até 15 de janeiro.

Pela legislação atual, que é de 2008, o salário inicial de docentes brasileiros subiria de R$ 4.867,77 para R$ 4.885,78 em 2026, ou seja, um aumento de 0,37%, percentual inferior ao da inflação acumulada no ano passado (4,26%).

Veja também PontoPoder Oposição reage e prevê derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria Ceará Gari fica paraplégico após acidente de trabalho e deve ser indenizado no Ceará

Não podemos admitir a regra atual, que vai dar apenas 0,37% [de reajuste] para os professores. Isso é inadmissível. Professor precisa ser reconhecido, ser valorizado." Camilo Santana Ministro da Educação

Segundo o titular do MEC, o presidente Luiz Inácio Lula (PT) editará uma MP com um reajuste superior ao previsto. Diante disso, o Congresso poderá analisar o texto, em até 120 dias após a publicação, e decidir se o novo cálculo passará a valer para os próximos anos.