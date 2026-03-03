Enquete BBB 26: resultado final indica Cowboy como preferido para sair em Paredão Falso
Escolhido pelo público irá ao Quarto Secreto nesta terça-feira (3).
O brother Alberto Cowboy é o favorito para ir ao Quarto Secreto no primeiro Paredão Falso do BBB 26. O resultado final da enquete do Diário do Nordeste, até as 18h, aponta que o empresário concentra mais de 22.494 votos, o que representa 54,8%. Em segundo lugar, está Breno, com 17.185 votos (41,9%).
A sister Jordana é a menos favorita a ser selecionada para esta dinâmica, concentrando apenas 1.374 votos (3,3%). Até o fim da tarde desta terça-feira (3), a enquete registrou 40,6 mil votos.
A votação do Diário do Nordeste, no entanto, apenas mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado nesta noite pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Veja também
Relembre a formação do Paredão Falso
Jordana foi colocada no Paredão pela líder da semana, Samira. Por ser indicação do líder, ela não participou da Prova Bate e Volta.
Marciele foi a mais votada pela Casa. Por contragolpe, Breno também foi lançado no Paredão. Cowboy, Marciele e Breno participaram da Prova Bate e Volta. Marciele venceu e escapou da berlinda.
A Casa votou da seguinte forma:
- Chaiany: Marciele
- Leandro: Marciele
- Marciele: Breno
- Juliano: Marciele
- Jordana: Breno
- Babu: Marciele
- Cowboy: Breno
- Solange: Marciele
- Gabriela: Breno
- Ana Paula: Babu
- Breno: Marciele
- Milena: Babu