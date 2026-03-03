Diário do Nordeste
Ana Paula acusa Babu de 'jogo sujo' no BBB 26 após discussão pesada

Ator respondeu afirmando que compreendeu as críticas feitas por ela e a acusou de preparar um ataque contra ele.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:09)
Zoeira
Confusão entre Ana Paula e Babu começou após o Sincerão.
Legenda: Confusão entre Ana Paula e Babu começou após o Sincerão.
Foto: Reprodução/TV Globo.

O Sincerão exibido na noite de segunda-feira (3) voltou a esquentar o clima no Big Brother Brasil 26. Em confrontos diretos durante e após a dinâmica, Babu Santana e Ana Paula Renault trocaram acusações de traição no jogo. 

Logo após o fim da atividade, Babu disparou contra a jornalista: “Meu cachê é muito caro para os seus roteiros”, Ana Paula rebateu: “Que chique! Eu não entendi uma linha do que você falou”.

Veja trechos de confusão:

O ator respondeu afirmando que compreendeu as críticas feitas por ela e a acusou de preparar um ataque contra ele. A discussão evoluiu quando a veterana declarou que Babu teria traído Juliano Floss, enquanto o ator afirmou que Ana Paula expulsou Chaiany do quarto.

Ana Paula também relembrou a Prova do Anjo em que Babu a retirou da disputa, junto com Juliano. “Como que um homem da sua idade, do seu tamanho fala que fez unidunitê... É feio, é pequeno, mínimo. Um jogo sujo”, afirmou.

Briga continuou na cozinha

Já na madrugada desta terça-feira (3), os dois voltaram a discutir na cozinha. Ao entrar no cômodo, Ana Paula foi questionada por Samira se havia recebido alguma ligação e respondeu que apenas do “uni, duni, tê”, em referência ao ator, que também estava no local.

Babu reagiu: “Valeu, salamê minguê. Vai ser uma dupla lá fora, já viu os tabloides? Uni, duni, tê e salamê minguê”. A jornalista iniciou uma resposta dizendo que “jamais usaria algo de não comprometimento”, mas foi interrompida. “Você que se privilegia disso, você que pensa que não tem nada a ver. Você que pensa, meu amor”, declarou o ator.

Elevando o tom de voz, Babu questionou: “Você não é a rainha da beleza e do caos? Por que você coloca assim, foi pelo que eu te falei, meu amor. Não tem como separar isso na vida, infelizmente, não dá para separar”. Ana Paula respondeu que “pelo menos se compromete no jogo”.

O embate continuou com críticas do ator à postura da sister em provas anteriores. “Todo mundo aqui se compromete. Quando falaram de Duelo, você chamou algum adversário para o Duelo? Chegou lá na Solange e ainda perdeu. Eu me comprometo, chamei nossos adversários. Você foi covarde e ainda perdeu”, afirmou aos gritos.

Ana Paula respondeu: “Gente, eu queria ganhar a prova”, e acrescentou: “Isso é opinião sua”.

