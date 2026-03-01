Morte dos Mamonas Assassinas completa 30 anos; relembre acidente

O acidente aéreo que vitimou os artistas da banda Mamonas Assassinas completa 30 anos nesta segunda-feira (2).

O grupo de rock irreverente, formado por Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec e Sérgio Reoli, teve sucesso meteórico e atingiu milhões em vendas com um único álbum. Entre os principais sucessos, estão 'Pelados em Santos', 'Vira-Vira' e 'Robocop Gay'.

Em 2 de março de 1996, a banda voltava de um show em Brasília, a bordo de uma aeronave com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP).

O jato sofreu uma sequência de falhas operacionais durante a aproximação para o pouso e colidiu com a Serra da Cantareira. Eles estavam a poucos quilômetros de casa.

A banda havia viajado na aeronave no dia anterior para outro show, saindo de Caxias do Sul (RS) para Piracicaba (SP). Eles retornaram a Guarulhos e, no mesmo dia, viajaram para o Distrito Federal.

A banda pousou às 17h52 e os pilotos permaneceram no aeroporto aguardando a conclusão do show para o voo de volta.

O avião saiu às 21h58 de Brasília. A colisão com a serra paulista ocorreu às 23h16, sem deixar sobreviventes.

VEJA QUEM ESTAVA NO AVIÃO

Jorge Luís Martini: Piloto

Alberto Yoshiumi Takeda: Copiloto

Alexandre Alves, o Dinho: Vocalista

Bento Hinoto: Guitarrista

Júlio Rasec: Tecladista

Samuel Reoli: Baixista

Sérgio Reoli: Baterista

Sérgio Saturnino: Segurança do grupo

Isaac Souto: Roadie

A investigação do acidente apontou alguns fatores que podem ter contribuído para a tragédia, como deficiência de planejamento, distração, desatenção e procedimentos incorretos.

Também foi ressaltada a extensa jornada dos pilotos, que não tinham intervalo para descansar adequadamente.

CORPOS FORAM EXUMADOS

Os corpos dos artistas foram exumados no fim de fevereiro, após decisão conjunta das famílias. Os restos mortais foram cremados.

Parte das cinzas deve ser utilizada como adubo em um novo espaço no Jardim BioParque Memorial, onde já há uma homenagem aos integrantes da banda.

Os túmulos originais dos Mamonas permanecerão disponíveis para visitação de familiares e admiradores, mesmo após a exumação dos corpos.

O velório da banda reuniu cerca de 30 mil pessoas, com fãs emocionados cantando sucessos do grupo. A cerimônia também marcou o aniversário de 25 anos de Dinho.