Quem foi Dennis Carvalho, que faleceu aos 78 anos e fez história na televisão brasileira

Um dos grandes nomes da história da televisão brasileira se despediu dos fãs neste sábado (28). Ator e diretor, Dennis Carvalho faleceu aos 78 anos, após anos enfrentando problemas graves de saúde. A causa da morte do artista não foi informada.

Com mais de 50 anos de carreira, Carvalho começou a trajetória artística em 1964, quando foi levado pela mãe para um teste na novela "Oliver Twist". Após engatar os primeiros trabalhos como ator, dedicou-se à dublagem e a peças de teatro.

Chegou à TV Globo em 1975, para atuar na novela "Roque Santeiro". A exibição da obra, no entanto, foi vetada pela ditadura militar naquele ano.

Na mesma época, o artista começou a se dedicar aos bastidores das novelas. Produziu "Pecado Capital" em 1975 e teve seu primeiro trabalho como diretor no final da novela "Locomotivas", em 1977, em que também atuou.

Entre seus grandes sucessos estão novelas como "Paraíso Tropical", "Fera Ferida", "Explode Coração" e a primeira versão de "Vale Tudo". Muitos de seus trabalhos na teledramaturgia foram parcerias com o autor Gilberto Braga, falecido em 2021, de quem era muito próximo. Também dirigiu o icônico programa "Sai de Baixo".

Seu último trabalho como diretor foi a novela "Segundo Sol", exibida pela Globo em 2018.

Vida pessoal

O ator e diretor foi casado seis vezes ao longo da vida, todas elas com atrizes. O primeiro casamento foi com Bete Mendes, entre 1970 e 1975.

Depois da separação, casou-se com Christiane Torloni, com quem viveu entre 1977 e 1980 e teve seus primeiros filhos, os gêmeos Leonardo e Guilherme. Infelizmente, aos 12 anos, Guilherme morreu em um acidente doméstico.

Posteriormente, Dennis foi casado com a atriz Monique Alves, que faleceu em decorrência de uma leucemia. Com ela, o diretor teve a primeira filha, Tainá.

Entre 1983 e 1985, foi casado com Tássia Camargo. Pouco tempo depois, manteve um curto relacionamento com Ângela Figueiredo.

Em 1988, começou a se relacionar com a atriz Deborah Evelyn, com quem viveu por 24 anos e teve a segunda filha, Luíza.

Além dos três filhos, o artista deixa três netos: Lucca, filho de Leonardo, e Nina e Laura, filhas de Tainá.