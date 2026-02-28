Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (28/02)?

A sétima Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 será neste sábado (28), à tarde, conforme programação da TV Globo. O horário exato da disputa, no entanto, ainda não foi divulgado pela emissora.

Conforme o cronograma da semana, apresentado por Tadeu Schmidt na última quinta-feira (26), o Anjo poderá imunizar duas pessoas — se escolher não ver o vídeo da família.

"No sábado, tem Prova do Anjo. À noite, no programa ao vivo, o jogador exilado vai emparedar alguém e a pessoa emparedada vai trocar de lugar com ele no exílio", explicou o apresentador.

Quem foi o Anjo na semana passada?

Chaiany venceu a sexta Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26, no último sábado (21). A dinâmica funcionou como uma prova circular com a temática de fogo.

Para o Castigo do Monstro, a sister escolheu Jornada.