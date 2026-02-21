Veja quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 deste sábado (21)
O Anjo poderá imunizar dois participantes se escolher ganhar o segundo poder.
Chaiany venceu a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 na tarde deste sábado (21). A dinâmica funcionou como uma prova circular com a temática de fogo.
Para o Castigo do Monstro, a sister escolheu Jornada.
Durante a prova, os jogadores formaram um círculo no gramado. O jogo iniciou com uma urna.
O Líder Jonas Sulzbach selecionava uma carinha. A pessoa sorteada escolhia alguém que queria eliminar.
A pessoa escolhida deveria levar consigo mais uma pessoa que obrigatoriamente estivesse ao lado (esquerdo ou direito). As duas pessoas eliminadas na rodada teriam as imagens incineradas. A dinâmica se repetia até que sobrassem quatro finalistas.
Confira a ordem de sorteios e escolhas:
- Jonas sorteia Juliano - Juliano elimina Cowboy - Cowboy leva consigo Gabriela
- Jonas sorteia Leandro - Leandro elimina Maxiane - Maxiane leva consigo Jordana
- Jonas sorteia Chaiany - Chaiany elimina Marciele - Marciele leva consigo Boneco
- Jonas sorteia Babu - Babu elimina Ana Paula - Ana Paula leva consigo Juliano
- Jonas sorteia Breno - Breno elimina Babu - Babu leva consigo Solange
Os quatro finalistas (Milena, Samira, Chaiany e Breno) deveriam responder a oito perguntas sobre participantes do jogo, elegendo eles mesmos como respostas às questões. Quem pontuasse menos, seria o Anjo da semana.
As perguntas foram:
- Quem vai mais longe no BBB?
- Quem te incomoda mais?
- Quem mete os pés pelas mãos?
- Quem está mais confortável no jogo?
- Quem é o mais esperto?
- Quem tem o jeito mais diferente comparado a você?
- Quem deveria segurar mais a língua?
- De quem você vai se lembrar mais, por bons ou por maus motivos, quando você sair do BBB?
No placar final, Milena ficou com 12 pontos, Samira com 6, Chaiany com 4 e Breno com 10, o que garantiu à Chaiany a vitória na prova.
O Anjo poderá imunizar um dos colegas de confinamento e, caso escolha ganhar o segundo poder, poderá imunizar outro participante.
A opção será dada ao Anjo neste domingo (22), quando ele terá de escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma segunda imunidade para alguém.