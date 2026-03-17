Empresário apontado como affair de Ivete a acompanha há meses, diz site

Rumores de um possível romance entre Ivete Sangalo e o empresário Tiago Maia ganharam força após os dois serem vistos juntos nos Estados Unidos. Segundo fontes da Quem, a proximidade entre eles não é recente.

A dupla foi flagrada em Boston, na segunda-feira (16), chegando acompanhada de outras pessoas. A presença constante do empresário ao lado da cantora chamou atenção e levantou especulações nas redes sociais.

De acordo com informações obtidas pela revista, Tiago Maia já acompanha Ivete desde o começo do ano, participando de compromissos profissionais e eventos, incluindo apresentações durante o Carnaval em cidades como Salvador e São Paulo.

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As mesmas fontes afirmam que ambos também estiveram juntos em uma festa de aniversário em janeiro. Na ocasião, passaram boa parte do tempo conversando próximos e não se afastaram, o que deu início aos comentários sobre um possível envolvimento, apesar de não haver demonstrações públicas de afeto.

Ivete chegou a Boston acompanhada dos filhos e de membros da equipe. Procurada, a assessoria da artista evitou comentar a vida pessoal. “Ela posta o que ela sente à vontade para dividir”, disse a equipe.

A cantora está solteira desde o fim do casamento com Daniel Cady, com quem teve três filhos ao longo de 17 anos de relação.

Quem é Tiago Maia, apontado como affair de Ivete Sangalo?

Tiago Maia é sócio da produtora Super Sounds, responsável pelo projeto “Clareou”, turnê de pagode liderada por Ivete em diferentes cidades do país. Em janeiro, ele comentou sobre o sucesso da iniciativa: “É uma alegria enorme ver o ‘Ivete Clareou’ alcançar essa dimensão. O projeto nasceu com a proposta de celebrar o samba a partir da identidade e da história da Ivete, e a resposta do público superou todas as nossas expectativas".

Discreto nas redes sociais, o empresário mantém o perfil fechado. Segundo o portal Leo Dias, ele também está solteiro após o fim de um relacionamento de mais de 15 anos, com quem teve dois filhos, e possui experiência em gestão de projetos e negócios no setor de entretenimento.