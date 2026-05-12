Ana Clara critica aparência de turistas durante férias na Grécia: 'uma galera esquisita'

A apresentadora e ex-BBB Ana Clara fez comentários sobre os turistas durante férias em Mykonos, na Grécia. Nos stories do Instagram, criticou a aparência das pessoas. "A gente está aqui em um restaurante que é o mais famoso de Mykonos. A gente nunca viu tanta gente feia por metro quadrado. Mas é muita. É uma galera esquisita", disse.

No entanto, após comentários, diversos internautas relataram incômodo. "A TV Globo gasta tempo e dinheiro para dar atenção para pautas importantes e a própria colaboradora dando umas dessas...essa moça Ana Clara esta completamente na contramão do mundo em pleno XXI", escreveu um usuário.

Ana Clara está de férias com a colega de trabalho Ceci Ribeiro, que também ajudou na cobertura do Big Brother Brasil deste ano. No vídeo, Ceci aparece concordando: "Tem uma galera que a cirurgia não deu certo. A gente tá com fé que o que importa é o de dentro".

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Por fim, a ex-BBB ainda acrescenta: "mas os drinks são bons. A comida é boa. A gente é legal. Viajar é bom, mas o Brasil, meu amor. Fala dele, mas não tem”.