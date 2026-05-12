Globo está em negociação para renovar Big Brother Brasil até 2030

O Big Brother Brasil pode ser renovado até 2030. Segundo a imprensa especializada, a Globo estaria em negociações avançadas para renovar o contrato de licenciamento do reality com a Endemol Shine, detentora do formato original, criado na Holanda.

Pelo acordo atual, a emissora pode manter o BBB até 2027. A última renovação foi assinada em 2024, ainda na gestão de Boninho.

As renovações ocorrem em ciclos fechados de três anos, quando os resultados comerciais e de audiência são analisados e agradam os dois lados.

A colunista Maria Luiza Pereira, da revista Exame, acrescentou que o desempenho da 26ª temporada ajudou a fortalecer as negociações. Isso porque o programa teve alcance de 115 milhões de pessoas e média de 17 pontos na Grande São Paulo, além de 18 pontos no Painel Nacional de Televisão.

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BBB

O BBB tem direção de gênero de Rodrigo Dourado, direção artística de Angélica Campos, direção-geral de Mario Marcondes, produção executiva de Rodrigo Tapias, produção de Mariana Mónaco e apresentação de Tadeu Schmidt.

O programa vai ao ar no primeiro semestre do ano, na TV Globo.

Como se inscrever no BBB 27?

A 27ª temporada ainda não tem data de estreia, mas os trabalhos para a escolha do próximo elenco já começaram. As inscrições devem ser feitas no site do gshow.

Os candidatos devem, primeiramente, escolher a região onde moram ou nasceram. Em seguida, é preciso responder um questionário de 90 itens e enviar fotos e um vídeo de apresentação.