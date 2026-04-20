Ranking BBB 26: do pior ao melhor jogador da temporada

O que faz um bom jogador de Big Brother Brasil? Ganhar provas, ser apontado em dinâmicas, arrumar tretas, criar estratégias mirabolantes para fugir do Paredão, construir laços fortes, fazer "casal", despertar a simpatia do público, ter uma boa equipe de administradores de redes sociais, saber argumentar contra os adversários, ter sorte? Existe fórmula?

É natural que os jogadores mais fortes de temporadas anteriores inspirem os participantes das seguintes. Mas, para o bom jogador, é interessante copiar, nos mesmos termos, as estratégias de outro competidor?

O público do BBB é nostálgico, mas nem tanto. Gosta de ser surpreendido por jogadas e personalidades inéditas, por dinâmicas que mudam semanalmente e por Paredões que flertam com a imprevisibilidade.

São considerados bons os jogadores que sustentam personalidade, que articulam votos e ganham provas, que desenvolvem parcerias genuínas, que se posicionam, que não têm medo de enfrentar os adversários e que não subestimam a capacidade do público de discernir o que é e o que não é interessante de ver numa competição milionária na televisão.

Em contrapartida, se mostram incompetentes no BBB os que não se esforçam para participar das dinâmicas, discussões e articulações, os que ultrapassam os limites do jogo com ataques pessoais a oponentes e, sobretudo, os que tentam ditar as preferências dos telespectadores. Mesmo as "plantas" podem ser "carnívoras" se souberem arriscar.

Com base nesses elementos, o Diário do Nordeste listou do pior ao melhor jogador da 26ª temporada do BBB.

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Ranking BBB 26: do pior ao melhor jogador

Pedro Henrique Espíndola

Legenda: Pedro apertou o botão da desistência e deixou o BBB 26. Foto: Reprodução/Globoplay.

O vendedor ambulante paranaense foi escolhido por voto popular para entrar na casa mais vigiada do Brasil. No entanto, desde o início da temporada, demonstrou ser instável e impertinente, mas não de um jeito irritante, que é até aceitável em um reality como o BBB.

Sem ser questionado, ele expôs para todo mundo na casa — e, consequentemente, no País — que foi infiel à esposa grávida e que foi perdoado por ela sem merecer. Mas, o pior não foi isso. Pedro tentou beijar à força a advogada Jordana Morais, mesmo sabendo que estava sendo filmado por uma infinidade de câmeras. Ele não esperou ser expulso do programa, e apertou o botão da desistência antes que a produção tomasse qualquer atitude.

Solange Couto

Legenda: Solange Couto teve a maior rejeição da temporada. Foto: Reprodução/Globoplay.

Solange lidera com folga o ranking de rejeições da temporada. Não à toa.

Além de ter sido uma das maiores "plantas" da edição, foi quem proferiu a maior quantidade de frases desrespeitosas ao longo do game, como, por exemplo, quando disse que nasceu do prazer e "não do estupro" para se referir a uma participante com quem tinha conflitado, e quando afirmou que Deus não deu filhos a outra adversária "porque sabe que ela não teria capacidade de amar alguém".

As falas extrapolaram o jogo e Solange sabe disso. Tanto que se arrependeu publicamente e pediu desculpas ao público depois que foi eliminada.

Edilson Capetinha

Legenda: Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26 por agressão. Foto: Reprodução/Globoplay.

Não parecia que Edilson queria estar no BBB 26. O ex-jogador de futebol foi expulso do programa após agredir o produtor cultural Leandro Boneco, mas, antes disso, tentou desistir algumas vezes — só não apertou o botão porque foi dissuadido pelos colegas. Ele também não era participativo nas articulações de voto do grupo ao qual fazia parte.

Henri Castelli

Legenda: Henri Castelli foi desclassificado do BBB 26 por motivos de saúde. Foto: Reprodução/Globoplay.

O ator passou apenas cerca de três dias na casa e foi desclassificado por questões de saúde. Mesmo motivado, não teve tempo de jogar.

Brigido

Legenda: Brígido disse que estudou a "cartilha" do BBB antes de entrar para o programa. Foto: Reprodução/Globoplay.

Brigido cansou o público e os participantes do BBB 26 logo no início da temporada, afirmando ter estudado a "cartilha" do programa e saber exatamente o que fazer para ir longe e conquistar o prêmio. Ou ele não botou em prática o que aprendeu ou esqueceu de ler capítulos importantes, porque foi eliminado no terceiro Paredão da edição.

Aline Campos

Legenda: Aline foi a primeira eliminada da temporada. Foto: Reprodução/Globoplay.

Aline Campos era uma das grandes promessas da temporada quando foi anunciada como "camarote", especialmente pela antiga rivalidade que tinha com a jornalista Ana Paula Renault, mas não conseguiu se desenvolver como jogadora porque foi a primeira eliminada.

Matheus

Legenda: Matheus entrou para o programa após a dinâmica do Quarto Branco. Foto: Reprodução/Globoplay.

Matheus resistiu bravamente ao Quarto Branco do BBB 26, mas, ao entrar na casa, adotou comportamentos reprováveis, como quando imitou de forma pejorativa os trejeitos de um homem gay e quando cantou um hino homofóbico costumeiramente entoado em estádios por um time gaúcho.

Ele também não conseguiu desenvolver os próprios embates. Foi o segundo eliminado da temporada.

Paulo Augusto

Legenda: Paulo Augusto foi expulso após derrubar Jonas Sulzbach. Foto: Reprodução/Globoplay.

Paulo Augusto era competitivo e carismático, tinha tudo para ganhar provas, construir conexões e ir longe no programa, mas era pouco expressivo em discussões estratégicas, com perfil que tendia para "planta", e acabou sendo expulso após derrubar Jonas Sulzbach em uma corrida para atender o Big Fone.

Sol Vega

Legenda: Sol Vega foi expulsa por agressão a Ana Paula. Foto: Reprodução/Globoplay.

Sol "Iarnuou" caiu nas graças do público do BBB em 2004 quando cantou "errado" a letra de "We Are The World" (1985), composta por Michael Jackson e Lionel Richie. Mas, neste ano, a veterana dividiu opiniões ao ultrapassar limites durante um confronto com Ana Paula Renault. Mesmo com sede de jogar, ela também foi expulsa.

Chaiany

Legenda: Chaiany foi considerada o diamante da temporada. Foto: Reprodução/Instagram.

Resistente, engraçada e carismática, Chaiany foi considerada o "diamante da temporada" no início do programa e poderia ter ido mais longe, mas perdeu protagonismo quando se fixou no grupo liderado por Babu Santana e passou a seguir religiosamente as opiniões e decisões do ator.

Além disso, sem saber que era a segunda participante da temporada a ganhar mais seguidores nas redes sociais, constantemente se diminuía e dizia não ser merecedora do prêmio, o que esmoreceu o público que a aclamava.

Outra coisa que não pegou bem para a goiana foi "esquecer" os nomes dos colegas de confinamento e se confundir constantemente nas provas e dinâmicas.

Marciele

Legenda: Marciele chegou até a reta final, mas é considerada uma das "plantas" da temporada. Foto: Reprodução/Globoplay.

A cunhã-poranga do Boi Caprichoso foi até a reta final do BBB 26, mas sua participação foi pouco marcante. Fora da dinâmica semanal do "Sincerão", quase não tinha embate próprio e sempre batia na trave nas competições que valiam liderança e imunidade.

Ela mesma assumiu, depois, em entrevista ao "Bate-Papo com o Eliminado", que seu modo de jogar foi mais defensivo.

Marcelo

Legenda: Marcelo entrou no BBB 26 por voto popular. Foto: Reprodução/Globoplay.

O médico chamou atenção ainda na Casa de Vidro do BBB 26, quando se mostrou divertido e competitivo. Tanto que foi escolhido por voto popular para participar do programa. No entanto, se incomodou quando foi criticado por querer conviver harmoniosamente no reality.

Breno

Legenda: Breno foi escolhido pelo público para o Quarto Secreto. Foto: Reprodução/Globoplay.

Não é obrigatório participar de um grupo para sobreviver no BBB, mas é preciso saber se posicionar e não "ficar em cima do muro". Breno, no início, era a cola que unia os "pipocas" Marcelo, Jordana e Marciele, só que os amigos escolheram lados e ele sobrou. Por ser inteligente e considerado imparcial, foi escolhido pelo público para sair em um Paredão falso e ir para o Quarto Secreto, com acesso a imagens exclusivas. Era a chance de brilhar no game. Mas, voltou para a casa do mesmo jeito que saiu: morno.

Babu Santana

Legenda: Babu Santana era uma das promessas da temporada. Foto: Reprodução/Globoplay.

Havia uma expectativa de que Babu fosse um dos maiores jogadores desta temporada. Isso porque ele sobreviveu a nove Paredões no BBB 20 e é lembrado até hoje como um dos principais estrategistas daquele ano. Só que, desta vez, o ator não sobreviveu a duas berlindas. Construiu e rompeu alianças sem motivos fortes, tentou cavar expulsão de rival, contribuiu para a perda de protagonismo de Chaiany e passou do ponto nos embates com Ana Paula — o que ele reconheceu e disse estar arrependido de ter feito.

Sarah Andrade

Legenda: Sarah Andrade formou a "Trindade" com Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. Foto: Reprodução/Globoplay.

A espiã do BBB 21 teve a chance de se redimir com o público e conseguiu repetir os mesmos erros que cometeu na edição que consagrou Juliette vitoriosa. Logo no início da temporada, se uniu a Cowboy e Jonas e formou a "Trindade", que era implacável nas provas, mas tinha diversas leituras equivocadas do jogo e da percepção do público.

Além disso, ela despertou novamente a ira dos fãs da vencedora do BBB 21 quando relembrou brigas de sua edição e reafirmou que a advogada se fazia de "vítima".

Leandro Boneco

Legenda: Leandro Boneco é considerado uma das "plantas" da edição, mas chegou até a reta final do programa. Foto: Reprodução/Globoplay.

Boneco poderia ter construído uma verdadeira trajetória de herói no BBB 26. Sobreviveu ao Quarto Branco, foi um dos primeiros a enfrentar o grupo de Alberto Cowboy, era competitivo e tinha sede de vitória desde a Casa de Vidro.

Contudo, mesmo tendo ido quase até a final, o produtor cultural pode ser considerado uma das "plantas" da temporada. Ficou à sombra de Babu, não desenvolveu bem os próprios embates e não criou laços tão fortes, tanto que só foi escolhido para o VIP na penúltima liderança, por consideração de Jordana.

Seu maior feito no game foi arriscar ir para o Paredão no "Triângulo de Risco" e conseguir colocar Jordana em seu lugar.

Maxiane

Legenda: Maxiane foi uma das primeiras a rivalizar com Ana Paula no BBB 26. Foto: Reprodução/Globoplay.

Maxiane foi uma das primeiras a confrontar Ana Paula e poderia ter sido uma maiores adversárias da veterana na casa se não tivesse decidido, em determinado momento, evitar as provocações dela. Quando se aproximou de Jonas, com quem teve um breve affair, também acabou se distanciando de Marciele, Breno e Marcelo, e foi considerada "traidora" dos pipocas. Ela também tinha o hábito de ensaiar discursos antes de discutir com seus alvos, o que foi mal recebido pelo público.

O que ninguém imaginava é que a eliminação precoce da pernambucana, no sexto Paredão, seria essencial para ela se tornar um dos maiores sucessos publicitários da temporada.

Alberto Cowboy

Legenda: Alberto Cowboy fez parte do grupo dos "veteranos". Foto: Reprodução/Globoplay.

Um dos maiores antagonistas da temporada. Quatro vezes Líder, duas vezes Anjo e duas vezes Monstro, esteve em evidência do início ao fim da trajetória no BBB 26 — ainda que como vilão. Com o apoio de Jonas, foi quem rivalizou diretamente com Ana Paula e Milena, e constantemente foi apontado como manipulador.

Um erro crucial do veterano foi tentar desestabilizar Ana Paula com "alfinetadas" sobre a relação dela com o pai, Gerardo Renault, de 96 anos, que estava com a saúde debilitada e morreu aos 96 anos, a dois dias da final do programa. Ele também errou ao tentar apontar a jogadora como "desumana", o que extrapolou o limite do game, e ao colocar os próprios aliados na linha de frente para enfrentar o grupo liderado pela jornalista.

Gabriela

Legenda: Gabriela chegou a colocar o próprio aliado no Castigo do Monstro. Foto: Reprodução/Globoplay.

Logo que saiu do Quarto Branco e entrou na casa, incomodou por adotar um comportamento infantilizado, mas surpreendeu pela capacidade de se camuflar e fugir do Paredão até a reta final do programa e pela coragem de enfrentar não só os adversários como, também, os próprios aliados, quando colocou Cowboy no Castigo do Monstro por ter ouvido ele dizer que ela era "fraca de prova" e quando questionou Jonas pela escolha de beneficiar com o VIP Solange, que votava nele, e não ela, que jogava com ele.

Apesar de não ter ganhado nenhum prêmio, conseguiu conquistar o carinho do público a ponto de haver uma mobilização nas redes sociais para ela superar a marca de um milhão de seguidores no Instagram e ganhar um carro elétrico.

Juliano Floss

Legenda: Juliano Floss é lembrado por ser leal aos amigos. Foto: Reprodução/Globoplay.

Juliano cumpriu vários requisitos importantes para ser um bom jogador de BBB: foi fiel aos aliados, mesmo quando eles se tornaram adversários; articulou votos para fugir do Paredão e ganhou provas — embora apenas após a saída de Jonas e Cowboy.

Seu maior feito foi conseguir vencer a Prova do Finalista e garantir um lugar no pódio da temporada.

Jonas Sulzbach

Legenda: Jonas foi um dos participantes que mais ganharam provas na temporada. Foto: Reprodução/Globoplay.

Como seu aliado Alberto Cowboy, Jonas foi implacável nas provas: quatro vezes Líder, duas vezes Anjo e três vezes Monstro. Criou laços genuínos, teve três breves romances — com Maxiane, Jordana e Marciele — e criou uma rivalidade saudável com Ana Paula, chegando até a flertar com a rival em momentos de descontração.

Seus principais embates, porém, foram com Milena e Juliano. Pegou mal para ele duvidar de uma crise de ansiedade sofrida pela recreadora infantil e chamar o dançarino pelo pronome feminino durante uma briga.

Samira

Legenda: Samira deixou o BBB 26 com meio milhão de reais em prêmios. Foto: Reprodução/Globoplay.

Talvez, sem planejar, Samira reescreveu no BBB 26 a estratégia de Viih Tube no BBB 21. Carismática, engraçada, carinhosa e chorona, conseguiu conquistar a simpatia de quase todos os competidores, menos do quarto "Sonho do Grande Amor", onde dormiam Babu, Solange e Boneco.

Integrava o grupo dos "Eternos", liderado por Ana Paula, mas, constantemente, articulava votos e estratégias com o grupo adversário, do quarto "Sonho de Voar".

O público via que ela falava mal dos próprios aliados e que os colocava no front da batalha para passar despercebida e garantir sua estadia até o "TOP 10". Mas, dentro da casa, a estratégia da gaúcha deu certo, tanto que ela foi a 13ª eliminada e saiu com mais de meio milhão de reais em prêmios, incluindo um apartamento e um carro.

Jordana

Legenda: Jordana deixou o programa na reta final. Foto: Reprodução/Globoplay.

Jordana sempre se apresentou como uma jogadora competitiva e preparada para o embate. Não teve espaço de protagonismo no início da temporada, mas, depois que começou a rivalizar diretamente com Ana Paula, e, especialmente, quando derrubou os dominós do Castigo do Monstro da jornalista, ganhou holofotes e se destacou dentro e fora do jogo. Não à toa, foi a rival mais bem-sucedida do grupo dos "Eternos", como disse Tadeu Schmidt no discurso de eliminação da advogada.

Ela poderia ter chegado à final do BBB 26 se não tivesse cometido erros básicos, como julgar o que o público gosta de ver em um reality show, reclamar dos hábitos alimentares da própria aliada e defender Jonas e Cowboy mesmo quando os brothers estavam errados. Também não foi bem aceita pelo público a ideia dela de comer a comida preparada por Milena para Ana Paula durante o Castigo do Monstro.

Milena

Legenda: Milena será lembrada como uma das maiores "pipocas" que já passaram pelo BBB. Foto: Reprodução/Globoplay.

"Pipoca do ano". É assim que Milena Moreira será lembrada pelas próximas gerações de BBBs. Destemida, corajosa e leal, a recreadora infantil chegou tímida ao reality show, mas logo desabrochou e se entregou de corpo inteiro à experiência do confinamento. Foi a mais festas na casa do que em toda a sua vida, se permitiu criar laços genuínos, pensou e executou estratégias de jogo inéditas, proferiu os votos mais "rápidos" da história, não teve medo de enfrentar nenhum adversário e quebrou recordes em provas de agilidade.

O jeito "atropelado" e sincero da mineira conquistou parte do público, mas alguns comportamentos considerados "infantis" desagradaram outra fatia de telespectadores, que acharam desrespeitosa a forma como ela escolhia irritar os adversários.

Ana Paula Renault

Legenda: Ana Paula é a participante do BBB 26 que mais ganhou seguidores nas redes sociais. Foto: Reprodução/Globoplay.

De todos os participantes das 26 temporadas, Ana Paula é uma das que mais sabem jogar BBB. Ela sabe a importância de criar conexões reais, sabe quando se manter em evidência, sabe fazer os adversários escorregarem nos próprios discursos, sabe que não importa tanto ser ruim em provas se tiver o apoio do público, sabe separar jogo e vida real, sabe extrair mensagens importantes dos discursos de eliminação e, o principal: sabe que não controla e que não pode subestimar os telespectadores do programa.

Outro feito da veterana nesta temporada foi manter o favoritismo do BBB 16 e conquistar ainda mais admiradores, fazendo seu número de seguidores no Instagram dar um salto de cerca de 5 milhões em apenas três meses de programa.

Ela também protagonizou/participou da maior parte dos embates da edição, deu apelidos para os rivais — "Quinta Série", "Coordenadora do Resort", "Humberto", "Uni Duni Tê" — que foram adotados até por outros jogadores, foi uma das mais apontadas nos "Sincerões" e guardou sua versão afetuosa e vulnerável apenas para o público e seus poucos aliados.

Apesar disso, seu jogo combativo, sarcástico e sem filtros não agradou a maioria. Enquanto, para muitos, a veterana será a próxima campeã do reality show, outros poucos a veem da mesma forma que os adversários dela na casa: como uma vilã chata, irritante, mimada e que não se esforçou para ganhar provas.