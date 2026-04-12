"Quem diria que um dia eu teria fã-clube?", celebra Chaiany do BBB 26

A ex-participante do Big Brother Brasil (BBB) 26 Chaiany Andrade segue com uma agenda movimentada após a estadia na Casa.

No primeiro sábado fora da casa, após a eliminação, ela abriu uma caixa de perguntas no Instagram para responder a perguntas com os fãs.

Ao lado de Marcelinho, também ex-brother, Chaiany demonstrou surpresa com o carinho dos fãs, relatou que quer investir o dinheiro conquistado no programa e ajudar a família e pretende também voltar pela primeira para São João d'Aliança, em Goiás, sua terra natal.

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"Quem diria que um dia eu ia ter fã-clube? Vai tomando (risos). Tô muito feliz, é surreal, inacreditável, mas o impossível não existe", comemora Chaiany.

Em resposta a outra pergunta, a ex-participante do reality explica como está lidando com a fama repentina, e disse estar "incrivelmente inacreditada" com o carinho das pessoas.

"Muito feliz, e é muito bom ser amada. Acho que é a melhor coisa do mundo. É melhor do que dinheiro", afirma.

Chaiany quer seguir como contratada da Globo

Dentre os objetivos para o futuro, Chaiany brinca que quer "ficar na GlôGlô", em referência à TV Globo. Ela pretende ainda comprar uma casa e trazer a família para o Rio de Janeiro.

Chaiany fará uma participação ainda na novela das 19 horas, Coração Acelerado. Ela é considerada atualmente uma das mais queridas do mercado publicitário, e um dos principais destaques após o reality show.