Jordana e Marciele se beijam em festa do BBB 26
Sisters dançavam na pista ao som da banda Calcinha Preta.
A festa deste sábado (11) do Big Brother Brasil (BBB) 26 rendeu vários momentos de destaque. Um dos principais foi o beijo entre Jordana e Marciele.
As duas sisters dançavam na pista ao som de 'Louca Por Ti', da banda Calcinha Preta, quando Marciele se aproximou de Jordana e deu um selinho mais demorado.
Jordana saiu rindo, enquanto Marciele sorriu e falou que era "beijo de amiga". Confira:
Marciele é uma das emparedadas na 15ª berlinda desta edição do reality show. Ao lado de Leandro Boneco e Gabriela, ela disputa a preferência do público pela permanência na casa. O resultado será divulgado no fim da tarde deste domingo (12).